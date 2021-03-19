В казино Чемпион лучшие новинки 2021 года

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Лучшие новинки, мимо которых не пройти

Отличительной особенностью новых автоматов является красочный дизайн. Разработчики стараются применять больше 3D и HD графики. Благодаря этому они выглядят реалистично, динамично. Другой плюс – настройки отдачи и высокие коэффициенты. Наконец, в них специальные и оригинальные бонусные раунды. Вот некоторые из новинок в Champion Casino:

Dragon’s Fire Megaway. Это новый игровой автомат про сказочного дракона. Он охраняет золото, которое вы можете выиграть благодаря огромному количеству игровых линий.

Fairy Belle. Сказочная красавица – главный персонаж слота. Стоит ее поймать на игровых барабанах в количестве трех изображений, как бонусный раунд с фриспинами ваш.

Royal Seven Easter – это игровой автомат в классическом стиле. Его легко было бы назвать «Три семерки», если бы не специальный пасхальный сюжет и соответствующие бонусы.

Dynamite Riches. Станьте настоящим богачом, занимаясь поиском сокровищ через рудники. Всего-то нужно подорвать одну из шахт, где на вас посыплются сокровища.

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