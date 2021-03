Ученые предсказали Арктике позеленение из-за потепления

Группа ученых из США, Канады и Австралии нашли свидетельства того, что за 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу от Арктики. Это означает, что в перспективе из-за изменения климата Заполярье может снова позеленеть. Такое предсказание делается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи извлекли ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях в Арктической зоне, изучили их и определили, что росло в регионе более тысячи веков назад. Анализ позволил получить локальный снимок видов растений, произраставших на определенной территории в определенное время. В результате выяснилось, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 километров. Это говорит о том, что в далеком прошлом Заполярье было похоже на нынешнюю зеленую и цветущую тундру.

Открытие позволило ученым сделать вывод, что этот и другие арктические виды растительности, возможно, снова распространятся на север на фоне глобального потепления, и это серьезно преобразит внешний вид Арктической зоны.