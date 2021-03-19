Слуги Народа готовят совершенно дурацкий закон о налогообложении собственности украинцев

Новый налог будет снимать до 5% в казну Слуг со всех видов собственности в Украине и до 9% с собственности за границей.
Уже готов и лежит на рассмотрении у народных слуг новый законопроект о наших доходах. И о том, как качественнее эти доходы ободрать себе на карман. В бюджете-то дыра. А субсидии и пенсии платить нужно. Большую реставрацию опять же проводить…
Можно попробовать поднять из нокаута экономику. Но это сложно и никто из нынешних не умеет. А можно ввести новые налоги. Это проще и быстрее.
В этом новом законе есть пунктик про «нулевую декларацию». Это когда все граждане страны будут обязаны задекларировать всё своё имущество и доходы. А потом заплатить с них налог. И начать платить его регулярно, если имущества у вас нидайбох больше нормы, которую Даниил Гетьманцев посчитал приемлемой.
В этом законопроекте предлагают сделать налоговую амнистию для всех украинцев и указать все имущество – учтенное, неучтенное, незадекларированные доходы, всю собственность.
Наличку в любом количестве можно положить на счёт в банк и легализовать за долю малую.
Это как бы нужно для того, чтобы полностью вывести в «белую» легальную плоскость все доходы с имуществом. С 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года граждане Украины должны будут пройти одноразовое специальное декларирование активов физических лиц.
Да, придется уплатить налог, но в будущем не нужно будет объяснять происхождение тех или иных доходов, имущества и собственность, которые будут внесены в декларирование в этот период – все это автоматический перейдет в разряд «законных». Так обещают нам наши новоизбранные народные слуги.
А у меня вопрос: что, кто-то собирается спрашивать откуда у меня квартира и машина? С себя начать не хотят ли? Они свои декларации толком заполнить не могут, а ко мне в карман заглядывать собрались…
Что нужно будет указывать в декларации:
— Ценные бумаги.
— Движимое и недвижимое имущество.
— Части (паи) в имуществе юридических лиц.
Что можно не декларировать:
— Квартиру площадью до 120 м2
— Жилой дом площадью до 240 м2
— Нежилые строения коммерческого назначения площадью до 60 м2
— Земельный участок (один), который не превышает норм бесплатной передачи: для личного сельского хозяйства – 2 ГА, для ведения садоводства – 12 соток, для строительства жилого дома – не более 25 соток в границах села, 15 соток в поселке, 10 соток в городе, для гаража – не более 1 сотки.
— Одно транспортное средство некоммерческого использования.
Но если у вас машина с двигателем больше 3000 кубов или стоит 375 минимальных зарплат, вертолет, самолет, яхта или катер, то это имущество нужно декларировать обязательно.
— Другие активы суммой меньше 400 тысяч гривен.
Размер налога пока планируется таким:
— Если имущество находится в Украине – то это 5% от его оценочной стоимости.
— Если активы за границей – то 9%.
Валюта оценивается по другим тарифам. Каким — пока не придумали.
— За государственные облигации, которые были куплены с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, придется отдать 2,5% от их номинальной стоимости.
Ну, в общем, как-то так. С одной стороны нормальная практика для цивилизованных стран. Там налоги платят все и за всё. Только они за эти налоги и получают. Уровень жизни, например. Но у нас же несколько другая ситуация. У нас в бюджете мыши размером со слонов. Там чёрная дыра. И толпа голодных слуг народа, которые только вот пришли и им времени мало.
— У нас самый дорогой километр дороги в Европе.
— У нас ковидный фонд пропал неизвестно куда.
— У нас законы для всех одни, а для не всех — другие.
Дорого приходится платить за свой выбор. Но никуда не денемся. Коллективная ответственность — она такая.
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