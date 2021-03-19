Слуги Народа готовят совершенно дурацкий закон о налогообложении собственности украинцев

Новый налог будет снимать до 5% в казну Слуг со всех видов собственности в Украине и до 9% с собственности за границей.



Уже готов и лежит на рассмотрении у народных слуг новый законопроект о наших доходах. И о том, как качественнее эти доходы ободрать себе на карман. В бюджете-то дыра. А субсидии и пенсии платить нужно. Большую реставрацию опять же проводить…

Можно попробовать поднять из нокаута экономику. Но это сложно и никто из нынешних не умеет. А можно ввести новые налоги. Это проще и быстрее.

В этом новом законе есть пунктик про «нулевую декларацию». Это когда все граждане страны будут обязаны задекларировать всё своё имущество и доходы. А потом заплатить с них налог. И начать платить его регулярно, если имущества у вас нидайбох больше нормы, которую Даниил Гетьманцев посчитал приемлемой.

В этом законопроекте предлагают сделать налоговую амнистию для всех украинцев и указать все имущество – учтенное, неучтенное, незадекларированные доходы, всю собственность.

Наличку в любом количестве можно положить на счёт в банк и легализовать за долю малую.

Это как бы нужно для того, чтобы полностью вывести в «белую» легальную плоскость все доходы с имуществом. С 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года граждане Украины должны будут пройти одноразовое специальное декларирование активов физических лиц.

Да, придется уплатить налог, но в будущем не нужно будет объяснять происхождение тех или иных доходов, имущества и собственность, которые будут внесены в декларирование в этот период – все это автоматический перейдет в разряд «законных». Так обещают нам наши новоизбранные народные слуги.

А у меня вопрос: что, кто-то собирается спрашивать откуда у меня квартира и машина? С себя начать не хотят ли? Они свои декларации толком заполнить не могут, а ко мне в карман заглядывать собрались…

Что нужно будет указывать в декларации: