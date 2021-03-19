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Режиссер «Отца» с Энтони Хопкинсом теперь снимет фильм «Сын»

Режиссер "Отца" с Энтони Хопкинсом снимет фильм "Сын"

Сценарист и режиссер Флориан Зеллер, снявший номинированную в этом году на «Оскар» камерную драму «Отец» с Энтони Хопкинсом, готовит следующий проект под названием «Сын».

Флориан Зеллер — французский романист и драматург, который экранизировал «Отца» на основе собственной пьесы. Сюжет повествует о пожилом Энтони, который живет совсем один в Лондоне. Обеспокоенная дочь, несмотря на протесты родителя, находит ему сиделку (сиделку сыграла Оливия Колман).

Предстоящий фильм «Сын» станет завершением так называемой «семейной трилогии» Зеллера, включающей картины «Мать» и «Отец». Это будет история семнадцатилетнего парня, переживающего развод родителей.

По словам режиссера, он уже знает, кто исполнит в «Сыне» главные роли, но имена называть не стал.

19 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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