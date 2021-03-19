Как выбирать саженцы плодовых деревьев » Раввин XVI века уже знал, как вести себя во время эпидемии Недавно обнаруженный манускрипт, датированный XVI веком, содержит список медицинских процедур и лекарств, необходимых в случае эпидемии. Среди них — соблюдение социальной дистанции, запрет на совместный приём пищи и молитвы против вируса. Наряду с обычными в наши дни действиями (карантин, соблюдение социальной дистанции) раввин предлагает несколько советов духовной направленности: «старайтесь сохранить радость и не поддавайтесь тревогам и печали». Удивительно, насколько актуальными эти советы кажутся сейчас, сообщает Ynet Espanol. Автором 450-летнего манускрипта является итальянский раввин Хаим Витал, оказавший значительное влияние на развитие поздней каббалы. Его ещё иногда называют «рабби Хаим Витал Калабрезе», поскольку его родители были выходцами из Калабрии (Италия). Хаим Витал был одним из главных учеников ведущего каббалиста своего поколения раввина Ицхака Лурии Ашкенази (или Ари) и считается наиболее авторитетным и надёжным источником его учений, поскольку сам Ари не записывал свои наставления, а Витал все их записал и позднее издал. По словам самого Ари, лишь Витал смог понять истинное значение и смысл его наставлений Рукопись, недавно обнародованная иерусалимским аукционным домом перед продажей на этой неделе, представляет собой древний свиток из более 150 строк, исписанный с обеих сторон советами величайшего каббалиста. Манускрипт, озаглавленный «Времена чумы», содержит советы, позволяющие защитить себя от болезни. Что касается указаний физической направленности, раввин Витал писал: «Уберечь себя от болезни можно, если запереться в своем доме, и чтобы никто, кто недостаточно осторожен в контакте с другими людьми, не входил туда. И если же кто-то заговорит с вами, вам следует держаться от этого человека на расстоянии, чтобы его дыхание не могло достать до вас». А про передачу пищи в рукописи говорится так: «следует делать это таким образом, чтобы один человек оставил еду на земле, а другой забрал». Марон Аран, один из владельцев аукционного дома, ответственный за продажу рукописи, описал своё волнение, вызванное обнаружением древнего документа: «Когда мы увидели рукопись, мы почувствовали, что получили прямо-таки благословение от другого поколения. Настолько она и содержащиеся в ней советы актуальны для нашего времени, что это просто поразительно. Мы очень рады тому, что смогли представить эту рукопись всему миру и рассказать её историю в это непростое время». Нелли Рувинова