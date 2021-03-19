«  
  »

Президент Байден не хочет улучшать отношения с Россией — американский экс-посол

Майкл Макфол

Наступил конец эпохи в отношениях Москвы и Вашингтона, когда обе стороны были заинтересованы в нормализации отношений. Таким мнением в эфире телеканала MSNBC поделился бывший посол США в России Майкл Макфол.

Макфол назвал решение МИД пригласить своего посла в США на консультации в Москву достаточно «драматичным» шагом. Он напомнил, что такое случалось лишь несколько раз за историю американо-советских и американо-российских отношений. Однако, по мнению бывшего дипломата, по существу, в отношениях двух стран ничего не изменится.

«Знаете что — президент [США] Байден не хочет улучшать отношения с Россией. И знаете что — президент [России Владимир] Путин не хочет улучшать отношения с Соединенными Штатами, — подчеркнул Макфол. — Я не думаю, что в Кремле или Белом доме хотят перезагрузки отношений или ищут способ их нормализовать. Эта эпоха подошла к концу».

19 марта, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  