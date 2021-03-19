Президент Байден не хочет улучшать отношения с Россией — американский экс-посол

Наступил конец эпохи в отношениях Москвы и Вашингтона, когда обе стороны были заинтересованы в нормализации отношений. Таким мнением в эфире телеканала MSNBC поделился бывший посол США в России Майкл Макфол.

Макфол назвал решение МИД пригласить своего посла в США на консультации в Москву достаточно «драматичным» шагом. Он напомнил, что такое случалось лишь несколько раз за историю американо-советских и американо-российских отношений. Однако, по мнению бывшего дипломата, по существу, в отношениях двух стран ничего не изменится.

«Знаете что — президент [США] Байден не хочет улучшать отношения с Россией. И знаете что — президент [России Владимир] Путин не хочет улучшать отношения с Соединенными Штатами, — подчеркнул Макфол. — Я не думаю, что в Кремле или Белом доме хотят перезагрузки отношений или ищут способ их нормализовать. Эта эпоха подошла к концу».