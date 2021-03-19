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Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа

Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа в драме "Время Армагеддона"

Кейт Бланшетт присоединилась к касту нового проекта Джеймса Грэя («К звёздам», «Затерянный город Z»). Автобиографическая драма получила название «Время Армагеддона», и актрисе предстоит перевоплотится в сестру Дональда Трампа, которая выступила с речью в школе, где когда-то учился режиссёр.

«Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, что является самым странным предложением, которое я когда-либо произносил. Она будет на съёмках всего три дня, делая мне услугу. Ей предстоит произнести очень длинную речь, она буквально украдёт сцену. Я постарался восстановить реальную речь из памяти, насколько смог», — говорит Грэй.

Лента станет некими киномемуарами постановщика и вдохновлена его подростковым периодом в Нью-Йорке 1980-х. Главные роли Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и Энн Хэтэуэй. Производством займётся Focus Features, уже сотрудничавшая с Грэем над фильмом «К звёздам».

19 марта, 2021 | Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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