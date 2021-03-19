«Ей грустно»: инсайдер рассказал об отношении королевы Елизаветы II к интервью принца Гарри и Меган Маркл

Журналисты продолжают следить за реакцией членов королевской семьи на интервью принца Гарри и Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри. В прессу через инсайдеров уже попадали слова принца Уильяма и Кейт Миддлтон, ну а теперь стало известно, что же думает сама королева Елизавета II.

Она не злится, ей просто грустно,

— сказал инсайдер.

Меган Маркл и Елизавета II

В семье всегда беспокоились о нем (Гарри), и королева очень заботится о нем. Все очень поддержали его, когда появилась Меган. И с ней беспокойства за него стало меньше, потому что он казался таким счастливым,

— добавил источник.

Напомним, что ранее королева распорядилась провести внутреннее расследование после слов Меган Маркл о расизме в королевской семье. Меган заявила, что некоторые члены королевской семьи спрашивали у Гарри, насколько темной будет кожа его сына Арчи, который только должен был появиться на свет.

Принц Гарри и Меган Маркл

Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган,

— говорилось в официальном заявлении дворца.

Королева Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

На днях телеведущая и подруга Маркл Гейл Кинг сказала, что Гарри разговаривал со своим отцом Чарльзом и братом Уильямом, но их разговоры не были успешными. После этого стало известно, что принц Уильям очень огорчен тем, что его брат обсуждает такие вещи с посторонними людьми.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и Елизавета II

Во время интервью Гарри заявил, что его отношения с бабушкой всегда были «действительно хорошими» и что они часто разговаривали. В прессе Гарри нередко называли любимым внуком королевы.