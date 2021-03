«Ей грустно»: инсайдер рассказал об отношении королевы Елизаветы II к интервью принца Гарри и Меган Маркл В казино Чемпион лучшие новинки 2021 года » Джонни Депп нашел способ посадить в тюрьму Эмбер Херд В ноябре прошлого года в затянувшихся на несколько лет судебных баталиях между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд наконец была поставлена точка. Тогда звезда «Пиратов Карибского моря» проиграла суд по делу о клевете против издания The Sun: голливудский актер был признан виновным в избиении жены. Эмбер Херд и Джонни Депп Представители Деппа сразу же назвали это решение ошибочным и заявили о намерении актера его обжаловать. Апелляцию Джонни тогда действительно подал, а сейчас считает, что он максимально близок к тому, чтобы восстановить справедливость. Помочь 57-летнему Деппу в этом могут доказательства того, что его бывшая жена присвоила себе семь миллионов долларов, полученных при разводе с ним еще в 2017 году. Изначально Эмбер утверждала, что хочет потратить эти средства на благотворительность: перечислить их Американскому союзу защиты гражданских свобод, который помогает женщинам, и детскому госпиталю Лос-Анджелеса. Свои намерения 34-летняя Херд подтверждала и в ходе первого судебного заседания по делу Деппа о клевете против таблоида The Sun, где она выступила основным свидетелем: тогда она сообщила, что уже совершила перевод. Теперь же адвокаты актера намерены доказать, что на самом деле эти слова Эмбер были «рассчитанной и манипулятивной ложью». Тогда судья счел Эмбер прекрасным человеком из-за ее щедрости, но она врала про пожертвования, чтобы прикрыть свою задницу, — рассказали источники, близкие к актеру. Адвокаты издания The Sun уже прокомментировали эти слухи о недобросовестном поведении и лжи Эмбер Херд. Они сообщили, что на самом деле актриса не лгала, говоря о совершении перевода в благотворительных целях. По их версии, Эмбер уже сделала несколько переводов, однако пока не успела перевести всю сумму.