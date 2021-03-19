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Джонни Депп нашел способ посадить в тюрьму Эмбер Херд

В ноябре прошлого года в затянувшихся на несколько лет судебных баталиях между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд наконец была поставлена точка. Тогда звезда «Пиратов Карибского моря» проиграла суд по делу о клевете против издания The Sun: голливудский актер был признан виновным в избиении жены.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Эмбер Херд и Джонни Депп

Представители Деппа сразу же назвали это решение ошибочным и заявили о намерении актера его обжаловать. Апелляцию Джонни тогда действительно подал, а сейчас считает, что он максимально близок к тому, чтобы восстановить справедливость.

Помочь 57-летнему Деппу в этом могут доказательства того, что его бывшая жена присвоила себе семь миллионов долларов, полученных при разводе с ним еще в 2017 году. Изначально Эмбер утверждала, что хочет потратить эти средства на благотворительность: перечислить их Американскому союзу защиты гражданских свобод, который помогает женщинам, и детскому госпиталю Лос-Анджелеса.

Джонни Депп и Эмбер Херд 

Свои намерения 34-летняя Херд подтверждала и в ходе первого судебного заседания по делу Деппа о клевете против таблоида The Sun, где она выступила основным свидетелем: тогда она сообщила, что уже совершила перевод. Теперь же адвокаты актера намерены доказать, что на самом деле эти слова Эмбер были «рассчитанной и манипулятивной ложью».

Тогда судья счел Эмбер прекрасным человеком из-за ее щедрости, но она врала про пожертвования, чтобы прикрыть свою задницу,

— рассказали источники, близкие к актеру.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Адвокаты издания The Sun уже прокомментировали эти слухи о недобросовестном поведении и лжи Эмбер Херд. Они сообщили, что на самом деле актриса не лгала, говоря о совершении перевода в благотворительных целях. По их версии, Эмбер уже сделала несколько переводов, однако пока не успела перевести всю сумму.

19 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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