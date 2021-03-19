Бузова призналась, что нашла «нового мальчика»

На данный момент информацию об интересном положении звезда не подтвердила, однако, призналась, что состоит в новых отношениях и, вполне возможно, что именно ее новый избранник сможет подарить Бузовой мечту в виде маленького карапуза. О загадочном мужчине Оля заговорила в рамках нового проекта «ББ шоу», где она и Ксения Бородина являются ведущими. Увы, личность молодого человека артистка раскрывать не стала, но сам факт того, что инстадива смогла оперативно найти замену любимому Манукяну, с которым встречалась 1,5 года, сильно впечатлил е поклонников. Они, к слову, отреагировали на влюбчивость Бузовой по-разному.

«Я разочарована в ней((( Говорила что любит, потом его под конец выставила и преступником и изменщиком, а сама уже через несколько недель нашла другого», «игры ради славы, один в пиар в голове», — опечаленно произносили подписчики певицы.