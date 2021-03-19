Бенедикт Камбербэтч снова сыграет волшебника, но из другой истории

Бенедикт Камбербэтч сыграет в драме Колина Треворра «Военный маг». Сериал основан на одноименной книге Дэвида Фишера.
Адаптацией сценария займется Николас Мариани. Стоит заметить, что опыт у него не слишком большой, хоть его карьера началась в 2004 году.
В основе сюжета история об иллюзионисте Джаспера Маскелине. Во время Второй мировой войны он присоединился к британской армии, чтобы помочь с камуфляжем важных объектов.
Волшебник считал себя очень полезным для армии. Но оказалось, что его просто использовали для прикрытия реальных изобретателей камуфляжа.
И хотя преимущественно Маскелин развлекал военных фокусами, это не помешало ему написать книгу о своих приключениях и помощи армии в победе над нацистами.
Фишер рассказывает в книге о международном магическом сообществе, куда входили иллюзионисты из Африки, Европы и Ближнего Востока.
И хотя историки утверждают, что такого подразделения никогда не существовало, кто знает, возможно, камуфляж таки сработал?
И пока процесс создания картины еще продолжается, мы можем вспомнить роль Бенедикта Камбербэтча в «Доктор Стрэндж», где он также сыграл мага.
Вторая часть франшизы под названием «Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумие» должна выйти в 2022 году.
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