В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений

Решение российского МИДа отозвать посла из США после высказываний президента Джо Байдена о Владимире Путине — это «красная черта», за которой — только разрыв дипломатических отношений, заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его словам, отзыв посла, первый в новейшей истории России, был «единственно возможным вариантом действий» после того, как Байден фактически назвал Путина «убийцей», комментируя отравление Алексея Навального.

«Отзыв посла — очень сильная мера», — сказал Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СовФеде.

«Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней — разрыв отношений, де-факто или де-юре — это другой вопрос, и абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется», — цитирует сенатора «Интерфакс».

В этом случае, по словам Косачева, российско-американские отношения вернутся к «пещерной логике начального этапа холодной войны, когда мы будем пытаться защищать себя исключительно за счет наращивания военной мощи».

Эта мощь у России есть, верит сенатор. Более того, современные технологичные решения, по его словам, позволяют вести гонку вооружений без излишних затрат.

«Мы не повторим ошибок Советского Союза и не разорим нашу экономику через гонку вооружений, но все равно это будет гонка в никуда», — заявил Косачев.

Об отзыве из Вашингтона посла Алексея Антонова российский МИД объявил в среду, уточнив, что цель — провести консультации и проанализировать, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».