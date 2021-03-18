В Кремле пригрозили США разрывом дипломатических отношений

«Отзыв посла — очень сильная мера», — сказал Косачев на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СовФеде.
«Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней — разрыв отношений, де-факто или де-юре — это другой вопрос, и абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется», — цитирует сенатора «Интерфакс».
В этом случае, по словам Косачева, российско-американские отношения вернутся к «пещерной логике начального этапа холодной войны, когда мы будем пытаться защищать себя исключительно за счет наращивания военной мощи».
Эта мощь у России есть, верит сенатор. Более того, современные технологичные решения, по его словам, позволяют вести гонку вооружений без излишних затрат.
«Мы не повторим ошибок Советского Союза и не разорим нашу экономику через гонку вооружений, но все равно это будет гонка в никуда», — заявил Косачев.
Об отзыве из Вашингтона посла Алексея Антонова российский МИД объявил в среду, уточнив, что цель — провести консультации и проанализировать, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».
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