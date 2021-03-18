Посольство США в Киеве осудило арест внештатного сотрудника Крым.Реалии Владислава Есипенко. Он был задержан 12 марта российскими спецслужбами на трассе Симферополь – Алушта и обвинён в незаконном изготовлении взрывных устройств. По предъявленной статье журналисту грозит до шести лет лишения свободы.
Накануне арест Есипенко осудил президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. “Задержание нашего внештатного корреспондента вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться со своей семьёй», – заявил Флай.
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