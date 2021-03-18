Эмили Ратажковски опубликовала фото, сделанные во время родов: «В промежутках между схватками»

В Международный женский день 29-летняя Эмили Ратажковски впервые стала мамой: у нее родился сын, которого они с мужем Себастьяном Бир-Макклардом назвали Сильвестром. Сейчас модель и актриса привыкает к новой для себя роли матери и вспоминает, каким волшебным был момент появления ее первенца на свет.

Несколько часов назад она опубликовала в своем инстаграме снимки, сделанные непосредственно в процессе родов и в первые минуты жизни ее сына. Фотографировал Эмили муж Себастьян прямо в родильной палате.

Эмили Ратажковски

В промежутках между схватками и первыми мгновениями со Слаем. Жизнь!

— подписала коллаж Эмили.

Трогательные фото Ратажковски оценили не только многочисленные поклонники, но и некоторые ее звездные друзья и коллеги. Так, Кайя Гербер назвала Эмили «прекрасной мамой», а Джиджи Хадид, которая сама недавно стала мамой, написала:

Дааа, мамааа!

Эмили Ратажковски с новорожденным сыном

Напомним, что на днях Эмили Ратажковски впервые попала в объективы папарацци после рождения сына. Репортеры заметили ее на прогулке вместе с мужем и их любимой собакой по Нью-Йорку. Новорожденного малыша молодые родители в этот день оставили дома.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

Кстати, на протяжении беременности Ратажковски неоднократно подвергалась критике со стороны интернет-пользователей. Одни осуждали ее за излишне откровенные фотосессии с округлившимся животом, а другие и вовсе решили, что в ожидании малыша Эмили увеличила себе губы с помощью инъекций. Последний слух модель, к слову, опровергла, заявив, что никогда не делала себе «уколов красоты», чтобы сделать губы более пухлыми.