Эмили Ратажковски опубликовала фото, сделанные во время родов: «В промежутках между схватками»

В Международный женский день 29-летняя Эмили Ратажковски впервые стала мамой: у нее родился сын, которого они с мужем Себастьяном Бир-Макклардом назвали Сильвестром. Сейчас модель и актриса привыкает к новой для себя роли матери и вспоминает, каким волшебным был момент появления ее первенца на свет.
Несколько часов назад она опубликовала в своем инстаграме снимки, сделанные непосредственно в процессе родов и в первые минуты жизни ее сына. Фотографировал Эмили муж Себастьян прямо в родильной палате.
Эмили Ратажковски
В промежутках между схватками и первыми мгновениями со Слаем. Жизнь!
— подписала коллаж Эмили.
Трогательные фото Ратажковски оценили не только многочисленные поклонники, но и некоторые ее звездные друзья и коллеги. Так, Кайя Гербер назвала Эмили «прекрасной мамой», а Джиджи Хадид, которая сама недавно стала мамой, написала:
Дааа, мамааа!
Эмили Ратажковски с новорожденным сыном
Напомним, что на днях Эмили Ратажковски впервые попала в объективы папарацци после рождения сына. Репортеры заметили ее на прогулке вместе с мужем и их любимой собакой по Нью-Йорку. Новорожденного малыша молодые родители в этот день оставили дома.
Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом
Кстати, на протяжении беременности Ратажковски неоднократно подвергалась критике со стороны интернет-пользователей. Одни осуждали ее за излишне откровенные фотосессии с округлившимся животом, а другие и вовсе решили, что в ожидании малыша Эмили увеличила себе губы с помощью инъекций. Последний слух модель, к слову, опровергла, заявив, что никогда не делала себе «уколов красоты», чтобы сделать губы более пухлыми.
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