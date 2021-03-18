Британия заявила об угрозе ядерной войны в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет впервые с ударов по Хиросиме и Нагасаки в мире может быть применено ядерное оружие. Об этом говорится в ежегодном «Обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики» правительства Великобритании.«Усиление глобальной конкуренции, вызовы для мирового порядка и распространение потенциально опасных технологий — все это представляет риски для стратегической стабильности», — говорится в документе. Как считают в Лондоне, оружие массового поражение может оказаться в руках у террористических группировок, которые расширяют активность на Ближнем Востоке и в Северной Африке на фоне «cлабого госуправления и беспорядка».

«Вероятно, что к 2030 году террористическая группа сможет осуществить успешную атаку с использованием химического, биологического, радиационного или ядерного оружия (CBRN)», — говорится в обзоре.

Ядерную риски Лондон видит и со стороны России, которая, согласно документу, является самой «сильной угрозой для безопасности» НАТО.

«Некоторые страны существенно расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы. Они инвестируют в новые технологии и разрабатывают ударные ядерные системы, которые интегрируют в свои военные стратегии и доктрины и используют в политической риторике, пытаясь шантажировать других», — подчеркивается в документе. «Британия останется ведущим европейским членом альянса, работая вместе с союзниками, чтобы отразить ядерные, конвенциональные и гибридные угрозы нашей безопасности, в особенности от России», — говорится в обзоре.

В этих условиях Великобритания отказывается от планов по ядерному разоружению, которые предполагали сокращение числа боеголовок с 220 до 180 к середине 2020х.

Вместо этого Лондон впервые с холодной войны начинает наращивать ядерный арсенал с целью довести его до 260 боеголовок.

«Соединенное королевство должно гарантировать, что противники никогда не будут использовать свои возможности, чтобы угрожать нам или союзникам по НАТО. Мы также не позволить им давить на принятие нами решений или спонсировать терроризм», — говорится в документе.