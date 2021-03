«Є провадження щодо ПриватБанку і Укрнафти» — про стан розслідування справ, у яких фігурує Коломойський » Як Єрмак краде гроші на на видуманих гелікоптерах «Ірокез» з УкрОборонПром Я виявився неправим у ситуації з “Ірокезами”. Приношу щирі вибачення. Я був упевнений, що це просто нездатність голови “Укроборонпрому” Юрія Гусєва (якому я бажаю швидкого одужання від ковіду, без жартів) відрізнити один гелікоптер від іншого і неспроможність його як менеджера нормально провести процес без введення в оману українського суспільства. Але я помилився. Досить сильно. Це не помилка Гусєва, не помилка “Укроборонпрому” і не помилка директора Одеського авіазаводу. Це просто розпил. Типовий, банальний розпил у стилі “лижного інструктора”. Минулого тижня на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки презентували той самий “проект виробництва вертольотів Bell UH-1 Iroquois”. Звичайно, вони виявилися не Bell, не “Ірокез” і не військовими вертольотами. Презентована схема виглядала наступним чином: – є три організації, які заходять на виробництво: Aviastar Invest Corp (США), DISTAR CZ a.s. (Чехія) та Southwest Florida Aviation International;

– представляє проект в комітеті Григорій Шимшир’ян у статусі віце-президента американської компанії Aviastar Invest Corp.;

– виробляти в Одесі будуть вертольоти SW 205 та SW 205T виробництва Southwest Florida Aviation International у кількості не менше двох штук;

– під “виробництвом” мається на увазі крупновузлове збирання, SKD (от англ. Semi Knocked Down), тобто фактично весь вертольот буде прибувати на завод майже до кінця зібраним в іншій країні, і деталей українського виробництва не буде. А тепер деталі. В них диявол. 1. Southwest Florida Aviation — справді існує, це досить відома і давно існуюча американська компанія, яка має право на ремонт, переоснащення і “re-manufacturing”, тобто відновлення, вертольотів Bell серії UH-1. Власне, саме цим компанія і займається: береться старий вертоліт Bell, ремонтується, переоснащується і випускається під новою назвою у серії SW (від “Southwest”). Ще раз: Southwest Florida Aviation бере старі літаки і реставрує їх, після чого випускає під новою назвою. Це абсолютно нормально, бо це і є профіль компанії: ремонт і відновлення. Наскільки можна зрозуміти з сайту компанії, вона не виготовляє нові вертольоти в принципі. Це просто не їхній профіль. 2. Компанія DISTAR CZ a.s. (Чехія) також існує і займається виробництвом інструментів для гірничодобувної та металообробної промисловості, будівельної техніки (бетономішалки, генератори, насоси, фрези), будівельних матеріалів (бруківка, плитка, сходи, надгробні плити), а також трьох моделей легкомоторних літаків. Гелікоптерами чеська компанія не займається. Взагалі. Тобто зовсім. І про виробництво вертольотів в Україні не чули.

Є запис розмови з представниками чеської компанії DISTAR CZ a.s.: Звук там поганий і розмова чеською мовою, але українець її легко зрозуміє. Якщо коротко: “гелікоптерами не займаємось, питайте в того, хто вам це сказав”. Номери вказані у компанії на сайті, журналісти можуть верифікувати цю інформацію, також зателефонувавши за ними. 3. Компанія Aviastar Invest Corp., третя з трьох іноземних компаній у процесі, настільки відома, що в неї немає навіть сайту, і настільки американська, що всі її керівники — Генадій Клеймерман і вже згаданий Григорій Шимшир’ян. Ця фірма максимально схожа на фіктивну. 4. Григорій Шимшир’ян є не тільки віце-президентом цієї дивної фірми, але і помічником депутата від “Слуги народу” Федіра Вениславського, який є близьким до Андрія Єрмака. 5. Федір Веніславський є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому і був презентований цей проект. Підсумовуючи вищезазначене. одна з компаній, презентованих як партнери у виробництві вертольотів у Одесі, нічого не знає про те, що вона партнер у виробництві вертольотів у Одесі.

друга компанія має всі ознаки фіктивності.

третя компанія дійсно займається вертольотами, але лише реновацією старих машин.

людина, що презентує цей проект, ніколи не займалася вертольотами, зате є помічником депутата “Слуги народу” з оборонного комітету.

голова “Укроборонпрому” Юрій Гусєв просто “фронтить” цю схему, витрачаючи залишки репутації на чужий корупційний проект. Отже: Обіцянка Гусєва про те, що Одеський авіазавод “випускатиме вертольоти Bell UH-1 Iroquois”, як і прогнозувалося, не відповідає дійсності.

Теза директора Одеського авіаційного заводу Віталія Юхачова “Новий вертоліт буде українським національним продуктом” не відповідає дійсності.

Написана Гусєвим теза про “за два дні до публікації заяви я особисто говорив телефоном з людиною, яка назвала себе уповноваженим представником компанії Bell в Україні” приводить нас до висновку, що Гусєв або брехав, або з’їхав з глузду, бо нащо говорити з представником Bell, якщо Bell не приймає участі у реновації своїх б/у вертольотів?

Теза директора Одеського авіазаводу «з компанією Bell “Укроборонпром” не має жодних стосунків» є абсолютно правдивою. На жаль. Мій прогноз: До дня Незалежності на Одеському заводі під камери за півгодини зберуть спеціально розібраний для цієї мети вертоліт часів В’єтнамської війни, це буде продано Зеленському і народу як неймовірний прорив в українському авіабудівництві. Після чого “Укроборонпром” виділить мільйони і десятки мільйонів на “масштабування виробництва”, які поділять “американці” Григорій Шимшир’ян, Генадій Клеймерман і Федір Вениславський зі своїм “старшим товаришем” Андрієм Єрмаком. Можливо навіть, що щось перепаде Юрію Гусєву. А можливо, що і ні. Як то кажуть, “в теме, но не в доле”. Юрій Гудименко