От Tesco до Durex: британские бренды, которые основали еврейские иммигранты

История супермаркетов Marks & Spencer началась с небольшого рынка — «Пенсового базара Маркса». Полтора века назад было невозможно приобрести, например, блузку и чулки в одном магазине. Каждый торговал определенным товаром и имел свою клиентуру. А тут прямо на входе покупательниц встречала вывеска с дружелюбной надписью: Don’t ask how much — it’s a penny («Не спрашивай цену — любой товар стоит один пенс»). Возникает логичный вопрос: кто посмел так беспардонно вмешиваться в викторианскую систему маркетинга и заманивать женщин дешевыми одеждой, аксессуарами и бельем? Этим человеком стал амбициозный и честолюбивый Майкл Маркс, биография которого заслуживает отдельной книги.

Настоящее имя Майкла Маркса — Михаил, а родился он в Царской России (территория современной Беларуси) в 1859 году. Накануне совершеннолетия юноша переехал в Англию, несмотря на то, что совсем не знал языка. После отчаянных попыток найти источник дохода он отправился в промышленный город Лидс, где устроился на работу, познал азы торговли и открыл собственное дело. Он скупал одежду, ткани и продукты со склада, а затем развозил их по ближайшим деревнями и буквально стучался в каждую дверь. Благодаря обаянию и настойчивости торговец стал местной знаменитостью, открыл упомянутый выше базар, а потом и целую сеть магазинов не только в Лидсе, но и в соседних городах.

Майкл сразу понял, что людей прельщает низкий ценник на товары, которые собраны под одной крышей и всегда пригодятся в быту. Когда сеть магазинов Маркса разрослась, он пригласил в компаньоны Тома Спенсера, который много лет работал кассиром на складе. Они решили объединить свои фамилии и в 1884 году создали компанию Marks & Spencer (M&S). Благодаря деловым связям и доходу, возросшему до 15 000 фунтов, предприниматели стали напрямую работать с производителями, что позволило им еще больше снизить цены.

На протяжении века M&S делали ставку на качественный сервис и уважительное отношение к клиенту, будь то среднестатистическая домохозяйка или сама премьер-министр Маргарет Тэтчер. Со временем Marks & Spencer стал для англичан не просто бюджетным супермаркетом, но и частью истории, благодаря которой каждый человек мог обладать новинками моды.

А что стало с самим Майклом Марксом? 5 мая 1887 года он наконец получил статус британского подданного, а в 1903 году, когда фирма реорганизовалась в общество с ограниченной ответственностью, оставил свое детище на Спенсера и своего сына.

Tesco

Крупнейший британский ритейлер продуктов и непродовольственных товаров Tesco появился благодаря человеку по имени Джек Коэн. Будущий магнат и владелец настоящей империи родился в Уайтчепеле в семье иммигрантов из Лодзи — территории Польши, которая раньше принадлежала Российской империи. Его имя Джейкоб (Джек) — английская форма библейского имени Иаков, а фамилия Коэн (Коган) происходит от ивритского слова «коэн» — священник.

В Англии отец Джека работал портным, и, поскольку непоседливый сын бросил школу в 14 лет, тот сделал его своим помощником в мастерской. Юноша безответственно относился к роли подмастерья и считал ее дико скучной, однако навыки пошива пригодились ему в будущем.

В 1917 году Джек записался в Королевский летный корпус, где создавал брезент для воздушных шаров и других летательных аппаратов. Через два года Коэн мобилизовался и занялся розничной торговлей, предварительно уведомив отца, что даже под дулом пистолета не вернется в ателье.

Вместо этого он использовал 30 фунтов стерлингов, чтобы скупить излишки продовольствия, оставшиеся на армейских складах после войны, и открыл небольшой рыночный прилавок в Хакни. Вскоре Джек выработал стратегию: низкие цены и быстрый оборот капитала. Когда в среднем дневной оборот достиг 4 фунтов и прибыли в 1 фунт, Коэн начал осуществлять оптовые поставки для других мелких торговцев. В частности, закупал оптом чай в компании TE Stockwell, расфасовывал его и снабжал этикеткой Теsco. Так и появилось название известной по сей день марки.

В 1930 году основатель Tesco нанял бухгалтера, что позволило ему сконцентрироваться на расширении операций — до этого у него не было даже приходно-расходных книг, хотя годовой оборот компании достиг к этому времени 50 000 фунтов стерлингов. Прогресс остановила Вторая мировая война, но после ее окончания Коэн, вдохновившись американской системой самообслуживания, открывал «сверкающие дворцы» — огромные супермаркеты, которые были в новинку в Великобритании. В 1969 году Джек Коэн был награжден рыцарским званием, а в следующем году отошел от дел, передав управление компанией двум своим зятьям.

Durex

Биография марки барьерных контрацептивов началась в 1915 году с небольшого магазина, примыкающего к табачной лавке. Его хозяин — таинственный мистер Джексон — импортировал из Германии в Великобританию парикмахерские принадлежности и латексную продукцию (среди которых были и презервативы).

Лайонел Альфред Джейкоби родился в 1894 году в районе Сент-Панкрас в Лондоне в русско-еврейской семье с «подпорченной» репутацией. Его отец Дэниел Якоби вместе с четырьмя сообщниками ограбил пожилого еврея Юлиуса Табака, торговавшего алмазами, вследствие чего провел пять лет в тюрьме. В 1915 году, когда Лайонел открыл собственное дело — компанию London Rubber Company, он сменил имя на Лайонел Альфред Джексон. Почему? Во-первых, молодой человек стыдился криминального прошлого отца, а, во-вторых, пытался обойти еврейские законы, которые традиционно противоречили практике контроля над рождаемостью.

Спрос на презервативы рос в геометрической прогрессии, поэтому Альфред Джексон зарегистрировал собственную торговую марку Durex, название которой отражало главные качества продукта: Durability (прочность), Reliability (надежность) и Excellence (совершенство). С 1932 года презервативы из жидкого латекса производились на отдельном заводе в Хакни и стали одним из самых популярных товаров в Великобритании.

К сожалению, Вторая мировая война заморозила бизнес, и его второе рождение пришлось на 1950-е. Тогда компания Durex получила статус государственной собственности и нехилый капитал, что позволило применить инновации в процессе разработки и выпуска продукции. Например, презервативы со смазкой, презервативы анатомической формы и другие сюрпризы для поклонников безопасного секса.

Browns

В 1970 году на Саут-Молтон-стрит открылся небольшой магазинчик Browns, который вскоре стал одним из самых посещаемых модных адресов Лондона. Его основателями была супружеская пара — Джоан и Сидни Бурштейнs. Они бравировали девизом «Мы покупаем только то, что нам нравится, и очень тщательно отбираем дизайнеров. Главное для нас — качество и индивидуальность. Главное — концепция».

Неудивительно, что именно Browns открыли таких талантливых кутюрье, как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Хуссейн Чалаян и бренд Comme Des Garcons. Джоан отслеживала всех молодых дизайнеров, выпускников колледжа Saint Martins и благодаря капиталу мужа могла позволить себе покупать их первые коллекции, тем самым открывая дебютантам дорогу в будущее. В 2006 году она получила награду CBE в списке наград королевы по случаю дня рождения за заслуги перед модой. Сама Джоан признавалась, что не смогла бы добиться такого успеха без любимого мужа.

Ее будущий супруг — Сидни Бурштейн — родился в Лондоне в феврале 1917 года в русско-польской семье. Свою карьеру в розничной торговле он начал в магазине нижнего белья Wilbuer в Кингстоне. Вскоре он встретил красавицу Джоан, и они вместе стали управлять премиальной сетью уличной торговли Neatawear. В 1960-х предприятие разорилось, и Бурштейны открыли магазин Feathers на Хай-стрит Кенсингтон, а в 1970 году их сын Саймон предложил им купить недвижимость на Саут-Молтон-стрит, которую продавал сэр Уильям Пигготт-Браун. Так и родилась Browns Empire. В 2010 году Сидни мирно скончался в кругу семьи и оставил бизнес Джоан и их детям — Саймону и Каролине.

Арина Яганова

Фото: Legion-media