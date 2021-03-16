В НАТО заявили, що Росію очікують нові санкції в разі подальшої агресії проти України

Подальша ескалація конфлікту на Донбасі призведе до посилення консолідації міжнародної спільноти і нових санкцій проти Російської Федерації.

Про це під час віртуальної дискусії заявив Джеймс Апатурай, заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки, спеціальний представник Генерального Секретаря НАТО по Кавказу й Центральній Азії, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що кожен крок до дестабілізації ситуації в Україні веде Росію до нових санкцій.

“З моєї точки зору, те, що трапилося в Криму, і те, що продовжує відбуватися там і на Донбасі, як і події в Грузії, є показовими щодо вчинків Росії. Будь-яка подальша агресія Росії в Україні призведе до консолідації цього розчарування, до усвідомлення, що Росія свідомо дестабілізує сусідство, і що дуже важко переконати її повернутися до міжнародного права”, – наголосив дипломат.

“Це може означати більше санкцій та подальших дій (міжнародної спільноти – ред.). Переконаний, що такі кроки не в інтересах Росії. В її інтересах – шукати рішення на основі визнання міжнародного законодавства й територіальної цілісності України”, – заявив Апатурай.

Водночас він утримався від припущень щодо можливості нової агресії Росії проти України зауваживши, що знаходиться не в тому положенні, щоб оцінювати, які саме рішення може приймати Кремль.

Крім того, Апатурай зазначив, о такі припущення було важко робити і раніше стосовно того, що Росія зробила у минулому, наприклад, стосовно Криму.

Представник НАТО підкреслив, що головною причиною для різкого розриву співпраці між Альянсом і Росією стали саме події в Криму. Саме вони спричинили санкції з боку ЄС, які тривають дотепер.

“В тому, що стосується безпеки країн НАТО – не має бути жодних сумнівів. Ми маємо широкі зобов’язання захищати наших союзників, Ми маємо сили на місцях, та маємо відповідні плани на місцях. Це абсолютно чітка позиція з боку Альянсу”, – наголосив Апатурай.