Поисковые алгоритмы Google в 2021 году

Рассмотрим, какие тренды станут определяющими в мире SEO, на что обратить внимание при продвижении сайта в Гугл.
Что важно для СЕО оптимизации сайта?
Максимальный эффект приносит комплексный подход по всем направлениям одновременно. Все больший вес приобретают коммерческие, поведенческие факторы, улучшение продающих характеристик сайта, узнаваемость и репутация бреда, пишут эксперты здесь.
- Показатели экспертности в профильной интернет-тематике.
- Соответствие параметрам Core Web Vitals.
- Текстовая SEO оптимизация, качественный и актуальный контент.
- Ссылочный фактор и конверсия привлеченного трафика.
- Адаптивная версия сайта.
- Микроразметка Schema.
- Локальная СЕО оптимизация.
Концепция Е-А-Т – значимый фактор СЕО продвижения ресурса
Является частью алгоритма определения качества страниц Page Quality и подразумевает экспертность, достоверность и авторитетность текстового контента. Для пользователя важно получить на сайте абсолютно правдивую экспертную информацию о компании, ее продукте, не вызывающую малейших сомнений.
Структурированный контент
Преимуществом в выдаче пользуются уникальные страницы, которые максимально удовлетворяют пользовательский запрос: полезные статьи и лонгриды, карточки и описания товаров, подача материала в виде схем, графиков и диаграмм, изображения, видео. Поисковики спрячут тексты, не соответствующие поисковым фразам или заспамленные ключами.
Внешняя SEO оптимизация
Остается важным наращивание органичной ссылочной массы с релевантных интернет-страниц. Чтобы не утратить авторитет у ПС, не стоит увлекаться ссылками с некачественных сайтов.
Page Experience: улучшение пользовательского опыта
Алгоритм содержит ряд требований к интернет-площадкам:
-
Высокая скорость загрузки сайта и юзабилити.
-
СЕО оптимизация с акцентированием на мобильные устройства.
-
Безопасность для пользователя.
Микроразметка Schema.org
Разметка микроформатов помогает отобразить в выдаче дополнительную информацию о компании: изображения, контакты, рейтинг, отзывы. Благодаря разделу FAQ вопросы-ответы легче занять позицию 0-click и получать высокий органичный трафик.
Local SEO оптимизация
Поддерживая это тренд, Гугл внес соответствующие корректировки в статистику карт, в частности, введена метка Guaranteed. Для бизнеса, ориентированного на поисковые запросы «рядом», важно уделить локальному СЕО особое внимание.
В разных тематиках используются различные способы СЕО раскрутки сайта. Поэтому перед началом самостоятельного SEO продвижения необходимо произвести анализ ресурса с учетом изложенных рекомендаций, других материалов на этом сайте и составить комплексный план оптимизации для выведения веб-ресурса в топ и увеличения ваших продаж.
Leave a Reply