Поисковые алгоритмы Google в 2021 году

Рассмотрим, какие тренды станут определяющими в мире SEO, на что обратить внимание при продвижении сайта в Гугл.

Что важно для СЕО оптимизации сайта?

Максимальный эффект приносит комплексный подход по всем направлениям одновременно. Все больший вес приобретают коммерческие, поведенческие факторы, улучшение продающих характеристик сайта, узнаваемость и репутация бреда, пишут эксперты здесь.

Показатели экспертности в профильной интернет-тематике.

Соответствие параметрам Core Web Vitals.

Текстовая SEO оптимизация, качественный и актуальный контент.

Ссылочный фактор и конверсия привлеченного трафика.

Адаптивная версия сайта.

Микроразметка Schema.

Локальная СЕО оптимизация.

Концепция Е-А-Т – значимый фактор СЕО продвижения ресурса

Является частью алгоритма определения качества страниц Page Quality и подразумевает экспертность, достоверность и авторитетность текстового контента. Для пользователя важно получить на сайте абсолютно правдивую экспертную информацию о компании, ее продукте, не вызывающую малейших сомнений.

Структурированный контент

Преимуществом в выдаче пользуются уникальные страницы, которые максимально удовлетворяют пользовательский запрос: полезные статьи и лонгриды, карточки и описания товаров, подача материала в виде схем, графиков и диаграмм, изображения, видео. Поисковики спрячут тексты, не соответствующие поисковым фразам или заспамленные ключами.

Внешняя SEO оптимизация

Остается важным наращивание органичной ссылочной массы с релевантных интернет-страниц. Чтобы не утратить авторитет у ПС, не стоит увлекаться ссылками с некачественных сайтов.

Page Experience: улучшение пользовательского опыта

Алгоритм содержит ряд требований к интернет-площадкам:

Высокая скорость загрузки сайта и юзабилити.

СЕО оптимизация с акцентированием на мобильные устройства.

Безопасность для пользователя.

Микроразметка Schema.org

Разметка микроформатов помогает отобразить в выдаче дополнительную информацию о компании: изображения, контакты, рейтинг, отзывы. Благодаря разделу FAQ вопросы-ответы легче занять позицию 0-click и получать высокий органичный трафик.

Local SEO оптимизация

Поддерживая это тренд, Гугл внес соответствующие корректировки в статистику карт, в частности, введена метка Guaranteed. Для бизнеса, ориентированного на поисковые запросы «рядом», важно уделить локальному СЕО особое внимание.

В разных тематиках используются различные способы СЕО раскрутки сайта. Поэтому перед началом самостоятельного SEO продвижения необходимо произвести анализ ресурса с учетом изложенных рекомендаций, других материалов на этом сайте и составить комплексный план оптимизации для выведения веб-ресурса в топ и увеличения ваших продаж.