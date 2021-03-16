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Легендарная Тина Тернер ушла на заслуженный отдых, попрощавшись с фанатами

«Королева рок-н-ролла» Тина Тернер «уходит на пенсию». Одна из лучших певиц мира попрощалась с фанатами в документальном фильме HBO, рассказывающем о ее жизни.

В возрасте 81 года звезде хочется отдохнуть от излишнего внимания к ее персоне. По словам Тернер, остаток жизни она желает провести подальше от публики и камер.

Артистка также сообщает авторам ленты о том, что в связи с домашним насилием со стороны первого мужа Айка Тернера у нее развилось посттравматическое расстройство.

Здоровье лауреатки восьми премий «Грэмми» серьезно ухудшилось в последние годы. В 2013-м у Тины Тернер диагностировали инсульт, а в 2016-м — рак кишечника. Поскольку первоначально исполнительница «лечила» онкологию у гомеопатов, ее состояние усугубилось почечной недостаточностью. Врачам пришлось пересаживать Тине почку, операция прошла в 2017 году.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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