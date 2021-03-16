Ілон Маск продає NFT на свою пісню про NFT

Мільярдер Ілон Маск склав пісню про «цифрові незамінні жетони» NFT.

NFT останнім часом успішно використовувались для посвідчення власності на твір мистецтва. Жетон містить аудіозапис та зображення твору а також унікальний код, що підтверджує право власності за допомогою технології блокчейн.

Саме технологія NFT посвідчила право власності на роботи митця Beeple, який працює в сфері цифрового мистецтва. Право власності на його витвір, засвідчене NFT, було продано на аукціоні Christie’s за приголомшливі 69 мільйонів доларів цього місяця.

«Я продаю цю пісню про NFT в якості NFT», — написав Маск у Twitter.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Пісня нагадує стиль техно і містить такий текст, в перекладі з англійської: «NFT для вашого марнославства, комп‘ютери не сплять він перевірений, він гарантований».

Найвища ціна, яку пропонували за цю пісню на сайті Valuables, станом на ранок вівторка, складає 1,12 мільйона доларів, пише видання Coindesk.

Cпівачка Grimes, як одружена з Маском, продала NFT на свою колекцію цифрового мистецтва за 5,8 мільйона доларів минулого місяця, пише Forbes.