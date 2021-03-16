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Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии из-за позиции по гей-бракам

Элтон Джон

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артиста удивила позиция католической церкви. «Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в «Рокетмен» — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие», — написал исполнитель.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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