У Путина существенные провалы в памяти и невралгия — источник

Телеграм-канал «Генерал СВР», известный сливом инсайдерской информации с Кремля, сообщил об обострении неврологических проблем Путина.
Авторы публикации напоминают, что Путин уже давно страдает забывчивостью, что зачастую можно наблюдать в телерепортажах. В последнее время эта проблема резко обострилась. Путин все чаще забывает назначение окружающих его предметов, трогает и крутит их в руках: ручки, папки, тетради, статуэтки, как будто не может понять, для чего они предназначены и что с ними делать.
По утверждению кремлевских инсайдеров в быту эти проявления у него встречаются все чаще и дольше. Временами он и вовсе впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа
Для людей, которые слишком долго находятся во власти, такое расстройство психики вообще типично. Они начинают здорово себя переоценивать и считать «посланниками небес».
Поскольку в реальности они являются самыми обычными старыми пердунами, возникает неразрешимое противоречие. Ниспосланный небесами «герой» не может страдать одышкой и геморроем, но в реальности — очень даже может и более того.
Чем старше становится ополоумевший диктатор, тем больше в нем растет страх физической смерти. Он считает себя почти «богом». Поэтому для него страх смерти становится мучительной паранойей, заполняющей все его внутреннее пространство.
В какой-то момент почти все они начинают поиски продления своего существования. Кто-то строит огромные храмы и пирамиды, кто-то создает новые религии, кто-то прибегает к магии и колдовству, а кто-то и к науке. Путин сейчас пошел по всем этим дорогам одновременно.
Напомним, что кремлевский главарь уже давно запустил масштабный генетический проект. Он его назвал равным по значению атомному проекту в 1950-х годах (!!!). Эту программу финансирует государство и компания «Роснефть», которую возглавляет Игорь Сечин, самый доверенный подельник Путина.
Куратором программы стала Мария Воронцова — дочь Путина. А исследования идут в Курчатовском институте во главе с Михаилом Ковальчуком — еще одним близким подельником Путина.
Главное в этом проекте — программа продления человеческой жизни. На эту миссию он отрядил свою дочку, своих друзей-подельников и миллиарды ворованных денег. Ради достижения цели он требует ставить любые эксперименты и создавать любых мутантов, чтобы найти секрет вечной жизни.
Со своей стороны укажем со 100% уверенностью, что у кремлевского карлика ничего не получится. Сдохнуть все-равно придется в назначенный Творцом час. Мерзкая душонка крысеныша будет вырвана из его гниющего тела и доставлена на допрос. И начнется долгое путешествие, конечной остановкой которой станет вечный Ад. И обратный билет не предусмотрен.
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
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