У Путина существенные провалы в памяти и невралгия — источник

Телеграм-канал «Генерал СВР», известный сливом инсайдерской информации с Кремля, сообщил об обострении неврологических проблем Путина.

Авторы публикации напоминают, что Путин уже давно страдает забывчивостью, что зачастую можно наблюдать в телерепортажах. В последнее время эта проблема резко обострилась. Путин все чаще забывает назначение окружающих его предметов, трогает и крутит их в руках: ручки, папки, тетради, статуэтки, как будто не может понять, для чего они предназначены и что с ними делать.

По утверждению кремлевских инсайдеров в быту эти проявления у него встречаются все чаще и дольше. Временами он и вовсе впадает в ступор и может находиться в таком состоянии около часа

Авторы публикации пишут, что в последнее время Путин жаловался на судороги в левой ноге. 8 марта он напугал окружающих внезапной бессвязной и нервной речью на протяжении примерно 15 минут, после этого он признал, что не помнит этого. На днях у Путина запланировано большое медицинское обследование.