Пенелопа Крус сделала милую стрижку

46-летняя Пенелопа Крус сменила стрижку. Крус показала образ со съемок рекламной кампании Lancôme. Актриса предстала с яркими губами и новой прической.

Интересно, что всего неделю назад кинозвезда блистала на премии Goya 2021 с длинными локонами. Крус выбрала трендовую стрижку этого сезона — длинный боб. Одно из преимуществ такого стиля — это то, что он может красиво выглядеть в растрепанном виде и не нужно много времени тратить на укладку.

Эта стрижка особенно подходит для тонких волос, поскольку добавляет объема нижней части прядей. Длинный боб можно также носить с пробором в центре или по бокам, и с челкой.