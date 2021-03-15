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Пенелопа Крус сделала милую стрижку

Пенелопа Крус сделала трендовую стрижку

46-летняя Пенелопа Крус сменила стрижку. Крус показала образ со съемок рекламной кампании Lancôme. Актриса предстала с яркими губами и новой прической.

Интересно, что всего неделю назад кинозвезда блистала на премии Goya 2021 с длинными локонами. Крус выбрала трендовую стрижку этого сезона — длинный боб. Одно из преимуществ такого стиля — это то, что он может красиво выглядеть в растрепанном виде и не нужно много времени тратить на укладку.

Эта стрижка особенно подходит для тонких волос, поскольку добавляет объема нижней части прядей. Длинный боб можно также носить с пробором в центре или по бокам, и с челкой.

15 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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