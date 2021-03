Упрощения для игорного бизнеса — Рада планирует снизить налоговый процент Американский оружейный экспорт вырос, российский обвалился » Модная и комфортная женская обувь Пандемия 2020 года не стала для модных дизайнеров помехой и помогла внести свежие веяния в женские образы нового сезона. Не остались в стороне и создатели стильной обуви, которые порадовали женщин яркими и практичными новинками. Ознакомиться с ассортиментом продукции, которая уже вовсю покоряет женщин по всему миру, можно на сайте интернет-магазина «Recost Be Shoes» в разделе «Женская обувь». Современные тренды 2021 года Длительный карантин внес в мир моды свои коррективы. Вот, что сегодня в тренде: очень высокие сапоги;

сапоги «Гармошка»;

шнуровка в оформлении обуви;

изделия на низком ходу;

плетеные сандалии;

босоножки на невысоком каблуке;

обувь на массивной платформе. Как девушкам стоит сочетать такое многообразие фасонов современной обуви и соответствовать стилю? Давайте разбираться. Какая обувь сегодня в моде и с чем ее лучше носить Ботфорты вновь вернулись в топ обувной продукции. Такие модели идеально сочетаются с вязаными туниками, нежными платьями, а также дополнят образ в облегающих брюках. Магазин «Recost Be Shoes» предлагает модницам качественные ботфорты из кожи и замши итальянских и польских производителей. В этом сезоне стильно сочетать брючные костюмы с сапогами гармошкой. Женщины могут их также носить с легкими платьями. Такой фасон обуви станет для модниц ответом на вопрос: как оставаясь стильной не мерзнуть при этом? Модели на низком ходу плотно заняли свою нишу в моде 2021 года. Будь то туфли с острым носом, балетки или лоферы, важная деталь, которая объединяет все эти варианты – плоская удобная подошва, позволяющая модницам оставаться подвижными. Если речь идет о каблуках в современной моде, то это, как правило, невысокие квадратные каблучки или каблук-рюмочка. Они достаточно практичны, а главное – не стесняют комфорт движений. Шпильки сегодня уместны лишь в сочетании с текстильными ботильонами. Модницам, которые привыкли оставаться в прямом смысле слова на высоте, стоит отдать предпочтение босоножкам и туфлям на высокой платформе. Их можно сочетать с нежными юбками, сарафанами или брючными костюмами. Что сегодня важно учитывать при выборе женской обуви Модные дизайнеры позаботились о том, чтобы обувь в этом сезоне была не только стильной, но и удобной. Высокие ботинки на шнуровке, туфли и босоножки на низком каблуке или удобной платформе, лоферы и сандалии на низком ходу – все это создавалось дизайнерами для комфорта современных людей. Комфорт и практичность – вот основной тренд нового сезона. Поэтому сегодня, выбирая удобную обувь, можно быть точно уверенным, что она будет соответствовать модным тенденциям. Уместными в этом году станут всеми любимые казаки. Модели на высоких и низких каблуках представлены на сайте интернет-магазина «Recost Be Shoes». Немецкое качество в сочетании с приятной ценой непременно порадуют модниц, к тому же магазин предлагает интересные скидки своим покупателям. А что же модно этой зимой? Если говорить о холодном времени года, то модной будет пара ботинок «челси» со вставками из мягкого материала по бокам. Это будет своеобразной альтернативой слипонам, только для холодной погоды. Отличным решением для спортивных людей станут зимние кроссовки. Они могут быть плавно переходящими в сапог или грубоватыми, имея широкую подошву и пестря разнообразием оттенков, но такой вариант сегодня можно смело сочетать даже с меховым полушубком. Модными в этом сезоне можно считать ботинки в стиле «милитари». Такую пару обуви девушки смело могут сочетать с любой одеждой. Ботинки с меховыми вставками не стали исключением этой зимой, причем стильно смотрятся изделия с коротким ворсом или мехом «под овчину». Не обойдется в этом году и без классической пары обуви. Высокие кожаные сапоги или замшевые ботинки на низком ходу или устойчивом каблуке в классическом стиле станут незаменимым атрибутом модниц в холодное время года. Магазин «Recost Be Shoes» предлагает своим клиентам продукцию отличного качества по приятной цене, на сайте компании доступен раздел скидок и распродаж. Обувь Итальянских, Турецких, Бразильских и отечественных производителей доступна жителям Крыма и материковой части России. Доставка возможна «Почтой России» или транспортной компанией «СДЭК». Оставайтесь модными, а магазин «Recost Be Shoes» вам в этом поможет!