США не будут общаться с Зеленским, пока он не порвет с Коломойским

Владимир Зеленский должен окончательно разорвать связи с олигархом Игорем Коломойским, чтобы продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами. Об этом сообщает американское издание The Washington Post, передает «5 канал».

В редакционной статье журналисты заметили, что у президента Украины до сих пор не было телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом. По их мнению, глава США побуждает украинские власти к борьбе с коррупцией. А также призывает уменьшить влияние олигархов на политические процессы.

В издании напомнили, что заняв пост президента в 2019 году, Владимир Зеленский обещал побороть коррупцию в Украине. Впрочем меры, принятые украинской властью, в США считают мизерными, сообщает The Washington Post.

На прошлой неделе администрация Джо Байдена ввела санкции против Игоря Коломойского. И, по словам журналистов, теперь Вашингтон ждет от украинской власти тоже четких действий.