Лучшие фильмы о спорте — что посмотреть О спорте и спортсменах снято множество хороших фильмов, многие из которых основаны на реальных событиях. Кино этой тематики заставляет поверить в себя, бросить вызов всему привычному и пагубно комфортному, взбодриться и начать тренироваться. Даже в четырех стенах самоизоляции можно встать с дивана, заняться его, стретчингом или овладеть комплексом упражнений на все группы мышц. Подобрали для вас 5 лент, которые вдохновят окунуться в спорт с головой. Пеле: Рождение легенды



Оригинальное название: Pele: Birth of a Legend

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb: 7,2

В 15 лет начинающий атакующий полузащитник вошел в состав клуба «Сантос» и забил гол в первом же матче. Через два года состоялся его блестящий дебют в национальной сборной на Чемпионате мира 1958 года в Швеции, где в финале он забил два мяча в ворота хозяев. Пеле показал новый футбол и стал непревзойденным спортсменом на все времена. Мирный воин Оригинальное название: Peaceful Warrior

Год выхода: 2006

Рейтинг IMDb: 7,3

Дэну Милмену все в жизни дается легко. Все прочат ему успешную спортивную карьеру, он замечательный гимнаст, у которого все шансы оказаться на Олимпийских играх. Но вместо усиленных тренировок Дэн предпочитает проводить время с друзьями, отрываться на вечеринках и гонять по городу на мотоциклах. Все меняется, когда парень получает серьезную травму, и все его блестящее будущее оказывается под угрозой. Я – Болт



Оригинальное название: I Am Bolt

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb: 7,1

Этот фильм показывает Усэйна Болта не только глазами его захваченных товарищей – не менее великих спортсменов, но и рассказывает как ему дали все его огромные заслуги перед родиной и спортом. Кое-что ямайский спринтер поведает о себе сам, оставляя, впрочем, больше загадок и вопросов, чем ответов. Оказывается, дома спортсмен очень любит полениться на диване и пить пиво с чипсами. Однако это не мешает ему собрать волю в кулак и в очередной раз стать лучшим. История Гэбби Дуглас



Оригинальное название: The Gabby Douglas Story

Год выхода: 2014

Рейтинг IMDb: 7

Габриэль с детства увлекалась гимнастикой. Она с удовольствием занималась, несмотря на травмы, сомнения и отсутствие денег. Целеустремленность маленькой девочки помогла ей войти в историю спорта и стать первой афроамериканкой, которая получила несколько золотых медалей на Олимпийских играх. Все это могло остаться невозможно, ведь Габби с рождения поставили несколько сложных диагнозов. Но никакие врачебные запреты не смогли остановить маленькую мисс Дуглас в ее стремлении к успеху в большом спорте. Тренер Картер



Оригинальное название: Coach Carter

Год выхода: 2005

Рейтинг IMDb: 7,3

Типичное американское гетто не сулит ничего хорошего. Здесь есть два пути для мужчин – или морг, или тюрьма. Но есть люди, которые хотят сломать этот закон. И тренер Картер как раз из таких. В этой ленте прекрасно показано все: отношения как внутри команды, так и на площадке, роль тренера в воспитании командного духа и личности каждого отдельного игрока, увлеченность баскетболом. А монологи тренера – это отдельно взятая инструкция, которую каждый может адаптировать в своей жизни. Кстати, фильм основан на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния.