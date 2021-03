История

Видео



Во Франции задержали готовивших теракты подростков В аэропортах США зафиксировали рекордный пассажиропоток » Данные о развертывании секретных беспилотников-невидимок США просочились в прессу В прессу просочились официальные данные о развертывании сверхсекретных американских беспилотников RQ-170 Sentinel. Об этом пишет издание The Drive. Упоминание о прошедшем развертывании RQ-170 Sentinel нашли в официальном сообщении о визите генерала Марка Келли и главного мастер-сержанта Дэвида Уэйда на авиабазу ВВС США в Неваде. The Drive подчеркивает, что это один из первых случаев, когда ВВС по собственной инициативе раскрыли сведения об этом беспилотнике. Остается неизвестным, где именно были размещены RQ-170 Sentinel. По мнению автора The Drive, сроки развертывания позволяют предположить, что беспилотник используется для разведки в Иране или Северной Корее. Существование RQ-170 Sentinel было признано более десяти лет назад, однако вся информация о нем по-прежнему засекречена. Большинство фактов, известных публике, были раскрыты в соответствии с требованиями американского Закона о свободе информации или в результате утечек. Эти беспилотники предназначены для разведки и используют технологию «Стелс», размах крыла составляет около 12 метров. Подтверждено использование RQ-170 Sentinel в Иране, Южной Корее, Афганистане и Пакистане. Считается, что в распоряжении ВВС США находится от 20 до 30 таких аппаратов.