Метеорит из Сахары оказался фрагментом коры протопланеты Планетологи выяснили, что найденный в прошлом году в Сахаре метеорит EC 002 представляет собой самую древнюю из известных магматических пород в Солнечной системе — ее возраст составляет 4,565 миллиарда лет. По-видимому, это фрагмент коры разрушенной протопланеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Science. Несмотря на то, что сегодня у ученых в распоряжении есть около трех тысяч образцов метеоритов, источник которых — кора или мантия скалистых тел, они представляют собой ограниченную выборку дифференцированных объектов, сформировавшихся в ранней Солнечной системе. Считается, что 75 процентов таких метеоритов являются фрагментами коры одного астероида (предполагается, что это Веста), а еще 20 процентов возникли в мантии крупного родительского тела типа уреилита. Исследование подобных метеоритов позволяет разобраться в процессах, шедших в крупных телах на заре Солнечной системы, и разнообразии состава их мантий и коры. Группа планетологов во главе с Жаном-Аликс Баррой (Jean-Alix Barrat) из Университета Западной Бретани сообщила о результатах исследования фрагмента андезитового ахондрита Erg Chech 002 (или EC 002), обнаруженного в мае прошлого года в Сахаре. Ученые анализировали возраст, структуру, фазовый и минералогический составы метеорита при помощи оптического, сканирующего электронного и автоэлектронного микроскопов, а также энергодисперсионной рентгеновской спектрометрии, оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и ионного микрозонда. Вверху: изображение в отраженных электронах полированного шлифа EC 002 (пироксены показаны цветами от серого до светло-серого, а полевые шпаты темно-серые). Внизу: рентгеновская карта шлифа, цвета отвечают за разные элементы. Jean-Alix Barrat et al. / PNAS, 2021 EC 002 представляет собой зеленоватую, малопористую (8 процентов от общего объема) породу, размер зерен, составляющих метеорит, составляет от 1 до 1,5 миллиметров. Он состоит на 45 процентов из пластинчатого альбитового полевого шпата (плагиоклаза и, возможно, анортоклаза), содержащего включения калиевого полевого шпата, на 38 процентов из ангидридного пироксена и на 5 процентов — из минералов кремнезема (кристобалит и тридимит). Анализ метеорита показал, что перед нами самая старая магматическая порода, возраст которой составляет 4,565 миллиарда лет. Предполагается, что материнское тело метеорита образовалось путем аккреции через 1,5 миллиона лет после формирования включений, богатых кальцием и алюминием (CAI), которые считаются одними из первых объектов, образовавшихся в Солнечной системе. Сам метеорит сформировался на поверхности или близко к поверхности материнского тела, таким образом он является фрагментом магматической коры древней протопланеты, впоследствии разрушенной. Дальнейшее исследование EC 002 и подобных ему метеоритов может дать ценную информацию о процессах формирования каменистых планет, таких как Земля.