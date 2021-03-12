За проданное с аукциона цифровое произведение искусства выручили десятки миллионов долларов

На аукцион Christie’s выставили цифровую работу американского художника beeple. Произведение искусства заинтересовало ценителей и было продано за $69,3 млн.

Автор назвал арт-объект «Изо дня в день: первые 5 тыс. дней». Именно столько времени (более 13 лет) потребовалось художнику, чтобы закончить его. Эта работа beeple объединяет 5 тыс. его созданий, на каждое из которых он тратил день.

Уточняется, что владельцу картины она перешла в виде NFT-токена. Эта основанная на блокчейне технология позволяет подтвердить подлинность и право собственности на digital-произведения.

Благодаря успеху на Christie’s автор, настоящее имя которого Марк Уинкелман, стал третьим из самых дорогих художников современности. Больше выручали только за картины Джеффа Кунса и Дэвида Хокни — $91,1 млн и $90,3 млн, соответственно.