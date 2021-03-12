В США ожидают расследования в Украине криминальной деятельности Коломойского – Волкер

США ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности олигарха Игоря Коломойского, уже попавшего под санкции Госдепартамента.

Об этом заявил американский дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер в ходе публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и развития совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает «Интерфакс-Украина».

«Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского – ред.). Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков», — сказал Волкер.

Также он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

В конце февраля были вручены подозрения экс-председателю правления банка Александр Дубилет, его бывшему заместителю Владимиру Яценко и руководительницы департамента финансового менеджмента Елене Бичихин. Дубилет, который находится в Израиле, как и Бычихина, которая сейчас в Черногории, получили подозрения по почте, арестован и оставлен под стражей только Яценко.

https://zn.ua/POLITICS/ssha-ozhidajut-rassledovanija-v-ukraine-kriminalnoj-dejatelnosti-kolomojskoho-volker.html