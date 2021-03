История

Культура

Общество

Политика

Экономика

Новости

Видео Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news



Поклонники Эшли Грэм обсуждают ее подростковые фото: «Ты не меняешься!» ВВС США получили первый тяжеловооруженный истребитель F-15EX » У скифов Причерноморья обнаружили признаки оседлого уклада Ученые провели изотопный анализ останков людей из захоронений скифского времени и определили характер рациона и степень мобильности жителей причерноморских степей и лесостепной полосы в железном веке. Результаты исследования показали, что среди представителей местного населения были не только кочевники: часть людей вела оседлый или полуоседлый образ жизни. Их рацион существенно отличался от образа питания кочевых скифов преобладанием продуктов из проса, которое, по-видимому, было основной возделываемой культурой в регионе. Об этом сообщает статья в журнале PLoS One. Скифская культурно-историческая общность занимала обширную область, простиравшуюся по всей степной и лесостепной полосе Евразии от Нижнего Подунавья через Северное Причерноморье, Северный Кавказ и Нижнее Поволжье до Средней Азии и Южной Сибири. Она представлена рядом археологических культур, в которых обнаруживают комплекс черт, известный как «скифская триада»: оружие определенного типа, сходные элементы конского снаряжения и специфическая манера зооморфного декоративно-прикладного искусства, получившая название звериного стиля. Носители этих культур — причерноморские скифы, савроматы, саки, массагеты и другие — принадлежали по большей части к ираноязычным племенам, но этнические особенности различных групп в составе огромной скифской общности были, по-видимому, весьма разнообразными. Распространение скифских культур археологи связывают с наступлением эпохи железного века в евразийских степях и лесостепях. Каждая из частей скифской общности характеризуется собственными хронологическими рамками, но в целом ее расцвет приходится на время с конца VIII до конца III веков до нашей эры. Представления об этой эпохе, сложившиеся на основе археологического материала («скифская триада») и древних письменных источников, например сочинений Геродота, связаны с ведущей ролью кочевого скотоводства в хозяйстве. Предполагалось, что оно определило образ жизни подавляющего большинства представителей скифских культур, и в первую очередь массовую высокую мобильность и воинственность населения, в то время как оседлый быт был свойствен группам, занимавшим периферию скифского мира. Экологические зоны Северного Причерноморья и прилегающих регионов Alicia R. Ventresca Miller et al. / PLoS One, 2021 Однако современные исследования показывают, что структуру этого мира следует считать более сложной, чем представлялось ранее. Ученые уже получили археоботанические свидетельства культивации проса в Северном Причерноморье в эпоху железного века и доказали, что начало возделывания проса, а также ячменя и пшеницы здесь восходит к неолитическому времени. А массовые миграции людей, согласно генетическим исследованиям, были характерной чертой не столько скифской, сколько предшествовавшей ей эпохе бронзового века. В железном же веке между населением европейской и азиатской частей ареала, занятого скифами, существовало четкое демографическое разделение. Антропологи и археологи из Германии, США, Украины, Швейцарии и Южной Африки во главе с Алисией Вентреска Миллер (Alicia R. Ventresca Miller) из Мичиганского университета изучили захоронения скифской эпохи, найденные в разных областях Среднего и Нижнего Поднепровья. Определение дальности миграций производилось с помощью анализа соотношения изотопов стронция и кислорода в зубной эмали, а приблизительный состав рациона устанавливался по изотопным сигнатурам углерода в зубах и — в комплексе с данными об относительном содержании изотопов азота — в остеологическом материале. Ученые проанализировали останки из трех групп скифских могильников: из Бельского городища VI века до нашей эры в Полтавской области, курганов VIII–III веков до нашей эры близ села Медвин в Киевской области, и могилы IV–II веков до нашей эры из крупного некрополя Мамай-Гора в Запорожской области. Бельское городище, отождествляемое рядом историков с укрепленным скифским поселением Гелон, о котором сообщает Геродот, и Медвин дают представление об образе жизни населения лесостепной полосы. Могильник Мамай-Гора, использовавшийся с неолита до золотоордынской эпохи, расположен в степной зоне. Изотопы стронция 87Sr и 86Sr попадают в организм человека и животных в том же соотношении, в каком они содержатся в коренных породах, почве и воде региона, служившего источником ресурсов для питания, поэтому отношение 87Sr/ 86Sr позволяет судить о дальности и направлении миграций. В зубной эмали у ¾ обследованных останков 20 человек из Бельского городища оно составляет 0,7094–0,7109 и соответствует местному соотношению изотопов. У остальных пяти человек значения 87Sr/ 86Sr указывают на районы в 90 километрах к северу и в 160 километрах к востоку от городища. В Медвине это соотношение у исследованных останков девяти человек (0,7106–0,7111) целиком находится в пределах местного диапазона. У большинства из 13 подвергнутых анализу погребений в некрополе Мамай-Гора оно составляет 0,7091–0,7103; лишь два человека мигрировали из областей, расположенных более чем в 200 километрах. Получить представление о мобильности можно также по соотношению 18O/ 16O, отражающему содержание изотопов кислорода в воде той или иной местности. В большей части изученных захоронений вариации значений 18O/ 16O не превысили двух промилле, и это с высокой вероятностью означает, что в каждом районе жители использовали один и тот же источник питьевой воды. Только у одного индивида из Мамай-Горы и у двух из Бельского городища в эмали зубов обнаружились признаки употребления воды с другим изотопным составом кислорода. Карта геологических субстратов и оценка степени мобильности людей (помечена окружностями) на различных участках Alicia R. Ventresca Miller et al. / PLoS One, 2021 Соотношение изотопов 13C/ 12C в биоапатите зубной эмали отражает степень зависимости от продуктов, полученных из растений с различным типом фиксации углерода, а также из мяса и молока поедавшего эти растения домашнего скота. Растения с большим отклонением сигнатуры 13C/ 12C от стандарта, плохо усваивающие изотоп 13C, относят к C 3 -фотосинтетикам; в Северном Причерноморье эпохи железного века они представлены главным образом луговыми цветочными биомами. Главная сельскохозяйственная культура скифской эпохи — просо — принадлежит фотосинтетикам типа C 4 , которые менее активно фракционируют стабильные изотопы углерода. Отклонение сигнатуры, выражаемое в промилле, всегда отрицательно, поэтому более высокие абсолютные значения его в образцах свидетельствуют о наличии C 4 -растений в рационе. Определение этой величины совместно с отклонением сигнатуры азота 15N/ 14N в костном коллагене и сравнение ее с данными по местной фауне позволяет судить об источниках белковой части рациона людей. Выяснилось, что показатель уровня потребления C 4 -фотосинтетиков (проса) колеблется в широких пределах. Диапазон его значений в Бельском городище (от –3,9 до –12,6 промилле) и особенно в Медвине (от –3,4 до –9,8 промилле) указывает на просо как на один из основных источников питания по крайней мере для некоторых жителей. В Мамай-Горе его употребление было более умеренным: отклонение сигнатуры углерода составило от –6,6 до –12,3 промилле. Изотопный анализ углерода в костном коллагене также свидетельствует о большей распространенности растений типа C 4 в Медвине. Здесь же данные по азоту оказались самыми низкими (в среднем 10,3 промилле): местное население употребляло меньше мяса, а доля растительных продуктов в рационе была выше. Ученые уверены, что полученные результаты говорят о сложности хозяйственного уклада в скифской культурной общности Северного Причерноморья. По-видимому, и дробление занятого скифами ареала на области с различным типом хозяйствования было более мелким и пестрым, чем считалось до настоящего времени. При этом часть населения одного и того же района могла обладать высокой мобильностью и заниматься преимущественно кочевым скотоводством, а прочие жители — возделывать сельскохозяйственные культуры в условиях оседлости или полуоседлости. Какова была степень разнообразия и динамичности населяющих этот регион культур, должны показать будущие исследования с более крупной выборкой и учетом погребального инвентаря.