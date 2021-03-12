Tesla начинает терять контроль над важнейшими рынками

Как указывает издание со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla отвоевывает Ford Motor Co., недавно выпустившая свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) обогнал Tesla в прошлом году. На других рынках, таких как Азия, Tesla пока сохраняет и даже наращивает свою долю, отмечает «Финмаркет».

Сокращение рыночной доли Tesla в США и в Европе может свидетельствовать о том, что конкурентная борьба начинает усиливаться, подчеркивает WSJ.

Тем временем эксперты британской аналитической компании Oxford Economics (OE) прогнозируют, что мировые продажи гибридных и электрических автомобилей в текущем году достигнут 16% от общих продаж легковых авто против 11% в 2020 году на фоне растущего спроса на электрокары, передает ПРАЙМ.