В Нигерии боевики похитили около 50 учениц школы-интерната Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за русско-китайского фильма » Tesla начинает терять контроль над важнейшими рынками Конкуренты начинают вытеснять американскую Tesla Inc. с важнейших рынков на фоне продвижения другими крупными автопроизводителями конкурирующих моделей электромобилей, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Как указывает издание со ссылкой на последние рыночные данные, в США долю рынка у Tesla отвоевывает Ford Motor Co., недавно выпустившая свой первый электрический кроссовер Mustang Mach-E. В Европе, на крупнейшем в мире рынке электрокаров, германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) обогнал Tesla в прошлом году. На других рынках, таких как Азия, Tesla пока сохраняет и даже наращивает свою долю, отмечает «Финмаркет». Сокращение рыночной доли Tesla в США и в Европе может свидетельствовать о том, что конкурентная борьба начинает усиливаться, подчеркивает WSJ. Тем временем эксперты британской аналитической компании Oxford Economics (OE) прогнозируют, что мировые продажи гибридных и электрических автомобилей в текущем году достигнут 16% от общих продаж легковых авто против 11% в 2020 году на фоне растущего спроса на электрокары, передает ПРАЙМ.