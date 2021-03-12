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Режиссёр «Убийства в Восточном экспрессе» снимет байопик про Bee Gees

Режиссёр "Убийства в Восточном экспрессе" снимет байопик про Bee Gees

Байопик про легендарную диско-группу Bee Gees нашёл своего режиссёра — им станет Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе»). Проект был объявлен ещё в 2019 году. Тогда же стало известно, что им займётся лауреат «Оскара» Грэм Кинг («Отступники», «Богемская рапсодия»), который выступает продюсером проекта.

Фильм создаётся в тесном сотрудничестве с одним из участником группы Барри Гиббом, который выступает исполнительным продюсером. Ранее музыкант уже работал над документалкой HBO The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. Текущую версию сценария пишет Бен Элтон, который работал с Браной над постановкой «Чистая правда» о последних годах жизни Уильяма Шекспира.

Фильм расскажет историю трёх братьев Барри, Мориса и Энди Гиббов, сформировавших в конце 1950-х группу Bee Gees. Вместе они стали одной из самых продаваемых групп всех времён, записали самый продаваемый альбом-саундтрек в истории — Saturday Night Fever, — и одну из своих главных песен, Stayin Alive.

Другие подробности пока неизвестны.

12 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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