Леди Гага и Адам Драйвер на съемках фильма House of Gucci в Милане

В Милане в разгаре съемки нового фильма Ридли Скотта House of Gucci. В центре сюжета — убийство Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома, заказчиком которого выступила его бывшая жена Патриция Реджани.









Адам Драйвер и Леди Гага









Главные роли в фильме достались 37-летнему Адаму Драйверу и 34-летней Леди Гаге. Именно сцены с их участием сейчас активно снимаются в Италии. Сейчас, судя по всему, идет работа над эпизодами, когда между супругами еще царило полное взаимопонимание.

Репортеры в Милане стали свидетелями съемки весьма милой сцены: герои прогуливались по улицам, а Леди Гага, будучи в образе Патриции, угощала своего коллегу свежей выпечкой.









С того момента, как певица прилетела в Италию на съемки, она уже отметилась несколькими яркими модными образами. В этот раз на площадке Леди Гага появилась в платье Max Mara из коллекции весна-лето — 2021.

Ну а пока поклонники с нетерпением ждут премьеры (ожидается, что фильм выйдет на экраны в ноябре этого года), сама Патриция Реджани, похоже, не в восторге от того, что историю ее семьи экранизируют.

Меня очень раздражает, что Леди Гага играет меня в новом фильме Ридли Скотта, даже не проявив должного такта, чтобы прийти и встретиться со мной. Я говорю это не из финансовых соображений — я не получу ни цента за фильм — а из соображений здравого смысла и уважения. Я считаю, что каждый хороший актер должен сначала узнать персонажа, которого он будет играть. Я считаю несправедливым не связываться со мной, когда я вижу фотографии Леди Гаги, входящей в гримерку с моим именем. И я говорю это со всей симпатией и признательностью к ней,

— поделилась Реджани с итальянскими журналистами.

Кроме того, вдова Гуччи отметила, что фильм станет дурным напоминанием для ее родных.

У меня две дочери, и я не хотела бы, чтобы они снова пережили смерть отца,

— добавила Патриция.

Напомним, что Маурицио Гуччи был убит киллером в 1995 году. В ходе следствия было установлено, что заказчиком убийства выступила его бывшая супруга, которая не хотела продавать свою долю в семейном бизнесе. Кроме того, у Реджани была и личная обида на бывшего мужа из-за его измен. Реджани была приговорена к 29 годам заключения в 1998 году. В итоге она отсидела только 18 лет и вышла на свободу в 2016 году — суд предложил сократить срок на тот момент 68-летней заключенной за примерное поведение.