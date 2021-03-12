Инженер из Лондона нашёл способ запустить Twitter на КПК из прошлого тысячелетия

Инженер Джордж Коэн из Лондона разработал способ запуска социальной сети Твиттер на карманном персональном компьютере (КПК) Handspring Visor 1999 года выпуска. Чтобы подключить сеть к операционной системе компьютера, автору пришлось использовать технологию параллельной синхронизации HotSync.
Handspring Visor был разработан в качестве побочного устройства линейки Palm, — задолго до появления социальных сетей и сервисов.
По словам Коэна, он намерен продолжить экспериментировать со старыми карманными компьютерами. На очереди MessagePad 120 и Apple Newton.
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