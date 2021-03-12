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Леди Гага и Адам Драйвер на съемках фильма House of Gucci в Милане » Инженер из Лондона нашёл способ запустить Twitter на КПК из прошлого тысячелетия Инженер Джордж Коэн из Лондона разработал способ запуска социальной сети Твиттер на карманном персональном компьютере (КПК) Handspring Visor 1999 года выпуска. Чтобы подключить сеть к операционной системе компьютера, автору пришлось использовать технологию параллельной синхронизации HotSync. Выпущенное двадцать лет назад устройство не сможет без проблем работать с социальной сетью: эмодзи и изображения и вовсе не отображаются. Несмотря на это, разработчик доволен получившимся результатом. Больше похоже на детскую забаву, которая не работает корректным образом. Однако, я доволен результатом. Джордж Коэн Инженер Handspring Visor был разработан в качестве побочного устройства линейки Palm, — задолго до появления социальных сетей и сервисов. По словам Коэна, он намерен продолжить экспериментировать со старыми карманными компьютерами. На очереди MessagePad 120 и Apple Newton.