ЕС согласовал новые санкции против России за Крым и нарушение прав человека

Послы 27 стран — членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных за нарушения прав человека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.»Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», — сказал он. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

Как рассказал корреспонденту ТАСС другой источник в институтах ЕС, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — отметил он.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению Брюсселя, несут ответственность за преследование и обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному.