ЕС согласовал новые санкции против России за Крым и нарушение прав человека

Как рассказал корреспонденту ТАСС другой источник в институтах ЕС, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», — отметил он.
2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ — генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению Брюсселя, несут ответственность за преследование и обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
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