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Азербайджан обвинил Армению в тайной переброске военных в Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором обвинил Армению в тайной переброске своих военных на территорию Нагорного Карабаха, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, переброска солдат проводилась через Лачинский коридор в штатской одежде и на гражданских транспортных средствах втайне от российских миротворцев, что «является грубым нарушением международных обязательств».

Дипломат подчеркнул, что такие действия Еревана противоречат подписанному совместно с Москвой и Баку трехстороннему заявлению и ставят под угрозу соблюдение перемирия в регионе. Он добавил, сам факт переброски не ставится под сомнение у жителей Армении. Министр пояснил, что инцидент уже вызвал протесты у семей армянских военнослужащих, а ситуацию осветили местные СМИ.

12 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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