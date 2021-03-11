ЗСУ вже у березні отримають дослідні зразки ракетного комплексу «Нептун»

Дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу «Нептун» упродовж березня будуть передані до складу ЗСУ

Про це повідомляє міністр оборони України Андрій Таран, передає пресслужба відомства.

«Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун» протягом березня 2021 року будуть передані до складу українського війська. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України вже сформований відповідний підрозділ», — сказав він.

За його словами, комплекси РК-360МЦ «Нептун» виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

«Наявність у складі Військово-Морських Сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні», — заявив Таран.

Він також зазначив, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Так, перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків «Нептуна», які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.