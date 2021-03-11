ЗСУ вже у березні отримають дослідні зразки ракетного комплексу «Нептун»

Про це повідомляє міністр оборони України Андрій Таран, передає пресслужба відомства.
«Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун» протягом березня 2021 року будуть передані до складу українського війська. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України вже сформований відповідний підрозділ», — сказав він.
За його словами, комплекси РК-360МЦ «Нептун» виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».
«Наявність у складі Військово-Морських Сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні», — заявив Таран.
Він також зазначив, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
Так, перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків «Нептуна», які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.
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