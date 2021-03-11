История

Культура

Общество

Политика

Экономика

Новости

Видео Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news



Twitter обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России Генсек ООН: После 10 лет конфликта Сирия все еще является «кошмаром наяву» » MGM объявила, что «Крид 3» выйдет в кинотеатрах 23 ноября Дату выхода третьего по счёту фильма, который изначально стартовал как спин-офф «Рокки», объявила MGM. Кинокомпания подтвердила, что режиссёром сиквела выступит Майкл Б. Джордан, который также вернётся к своей прежней роли Адониса Крида. Фильм станет режиссёрским дебютом Джордана. По словам актёра, он всегда хотел заняться режиссурой, но для этого надо было подобрать подходящий момент. Среди своих вдохновителей и наставников Джордан отметил режиссёров Райана Куглера («Крид», «Чёрная пантера») и Дензела Вашингтона («Ограды»). Джордан назвал франшизу «Крида» личной, отметив, что готов продолжить историю Адониса Крида как в роли режиссёра, так и исполнителя главной роли. Сюжетные детали третьей части фильма пока не уточняются, как и то, вернётся ли в нём герой Сильвестора Сталлоне. Уже известно, что кроме Джордана в ленте вновь сыграют Тесса Томпсон и Филисия Рашад. Первая часть серии фильмов «Крид» вышла в 2015 году. В картине рассказывается о сыне Аполло Крида и ученика Рокки Бальбоа. Всего франшиза «Крид» собрала в мировом прокате почти 400 миллионов долларов.