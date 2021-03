История

9 фильмов, которые предугадали неприятные события — что посмотреть Не только «Симпсоны» умеют удивлять предсказаниями. Есть множество фильмов и сериалов, сюжет которых частично перенесся в реальную жизнь. Стечение обстоятельств, судьба, сила мысли – теорий такому явлению множество. Мы вспомнили 9 фильмов, трагические события из которых полностью или частично стали реальностью. Интересно, если бы режиссеры или сценаристы знали, что кое-что действительно состоится в будущем, променяли бы сюжет? «Комиссия по расследованию»

Год выхода: 1979

В 1979 советский режиссер Владимир Бортко решился включить в сюжет аварию реактора серии РБМК на атомной АЭС на севере СССР. Кинолента вышла в том же году и аудитория восприняла его, как техногенную фантазию с вымышленным сюжетом. Кто же мог знать, что через 7 лет на Чернобыльской АЭС взорвется реактор той же серии. «Хвост виляет собакой»

Оригинальное название: Wag the Dog

Год выхода : 1997

В этом фильмов команда пиарщиков и продюсеров создала выдуманную войну, чтобы отвлечь внимание граждан США от скандала в Белом доме. И через месяц после премьеры в президентском дворце разгорелся громкий скандал с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Тогда же были запущены ракеты по базам Аль-Каиды в Хосте и фармацевтической фабрике «Судан», где якобы проводился нервно-паралитический газ. Журналисты обвинили администрацию США в попытке отвлечь внимание. Представители администрации отрицают эти утверждения, но следователи из Комиссии по расследованию событий не нашли причин для опровержения заявлений журналистов. «Китайский квартал»

Оригинальное название: Chinatown

Год выхода: 1974

В неонуаре режиссера Романа Поланского персонаж Джека Николсона узнает, что сестра героини на самом деле является ее же дочерью. После съемок картины журналист из издания «Time» позвонил Николсону, чтобы уточнить найденную информацию об актере. Якобы женщина, которую Джек Николсон считал своей сестрой (Джун Николсон), на самом деле является его матерью. Сначала актер отрицал это, но потом узнал, что это правда. Его мать забеременела в 16 лет от неизвестного мужчины. Поэтому бабушка решила растить малыша, как своего, не раскрывая правды. «Телефонная будка»

Оригинальное название: Phone Booth

Год выхода: 2002

Неизвестный снайпер держит на прицеле запуганного Колина Фаррелла, который находится в телефонной будке. Злоумышленник не позволяет мужчине ее оставить. Съемки закончились в 2000 году, но прокат пришлось отложить. Потому что незадолго до начала проката двое террористов со снайперскими винтовками начали терроризировать несколько штатов США. Они убили 17 случайных людей. «Вне подозрений»

Оригинальное название: Above Suspicion

Год выхода: 1995

Кристофер Рив исполнил роль полицейского, который после ранения получил инвалидность.

Через 6 дней после премьеры картины, а именно 21 мая 1995 года, Рив упал с лошади и травмировал шейный отдел позвоночника. Это мгновенно парализовало актера. «Реальная любовь»

Оригинальное название: Love actually

Год выхода: 2003

Казалось бы, а что плохого мог предвидеть этот милый рождественский фильм. А помните героя Лиама Нисона, который потерял жену и воспитывал пасынка самостоятельно?

Через 6 лет после выхода ленты реальная жена актера погибла, катаясь на горных лыжах. Много раз я думал об этом фильме и о своей жизни.

Реальная любовь истинная. Это гобелен жизни, – признался Лиам Нисон. «Омен»

Оригинальное название: The Omen

Год выхода: 1976

Смельчаки хотят предотвратить восхождению к власти антихриста. Одному из героев отрезают голову в одной из самых запоминающихся сцен картины. В пятницу 13 августа 1976 двое создателей спецэффектов «Омена» попали в автокатастрофу. Один человек выжил. А вот второй, Лиз Мур, оторвало голову. Эта трагическая история произошла рядом с голландским городком под названием Оммен. «Прощай, детка, прощай»

Оригинальное название: Gone Baby Gon

Год выхода: 2007

В основе фильма история, как в окрестностях Бостона бесследно пропала четырехлетняя девочка Аманда Маккриди. И когда в мире уже началась масштабная рекламная кампания по раскрутке этого триллера, как в Португалии исчезла британская четырехлетняя девочка с созвучным именем Мадлен Макканн. В этой истории было еще много близких к сценарию нюансов, из-за чего выход ленты отложили до лучших времен. «Ребенок Розмари»

Оригинальное название: Rosemary’s Baby

Год выхода: 1968

Жуткий фильм о беременной красавице, за ребенком которой начинают охотиться члены сатанинского культа. Через год после выхода фильма в 1969 году, жена режиссера Шарон Тэйт была жестоко убита членами клана Чарльза Мэнсона. Как и в фильме, супруги незадолго до трагедии переехали в новый дом.