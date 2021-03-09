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Альфа-сет – особенности отлива Астрономы открыли самый далекий радиогромкий квазар » Toyota разработала универсальный энергоблок, который можно применять где угодно Вопросы альтернативной энергетики затрагивают не только сферу транспорта и мобильных гаджетов – в Японии и Южной Корее власти поощряют подобные решения и для городской среды в целом. В компании Toyota решили пойти дальше и сразу спроектировать энергетический блок универсального типа. Его можно будет применять как удобный источник энергии везде – в зданиях, машинах, бытовом оборудовании и так далее.



Основой новинки является водородные топливные элементы, которые можно собирать в каскад в зависимости от модели энергоблока. В том же корпусе размещены повышающий преобразователь, система водяного охлаждения и воздушный насос. Процесс превращения водорода в электроэнергию происходит автоматически, пользователю нужно только подключать емкости с газом для пополнения его запасов, а также обеспечивать доступ к воде и воздуху.



Энергоблок получил название «FC Modules», он будет выпускаться в двух форматах. Вертикальный вариант 90 x 630 x 690 мм весом 250 кг, и горизонтальный блок размером 1270 x 630 x 410 мм весом 240 кг. Для каждого формата предусмотрены версии мощностью 60 и 80 кВт с рабочим диапазоном напряжений 400-750 В. Эти энергоблоки можно применять для подзарядки других аккумуляторов, либо напрямую подключать к ним электроприборы. При необходимости из нескольких энергоблоков можно собрать источник энергии любой заданной мощности.