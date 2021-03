Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон намекнули на второго ребенка

18 марта состоится премьера финального сезона знаменитого реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians, рассказывающего о повседневной жизни клана Кардашьян — Дженнер. А вчера вечером в сети появился новый тизер, который заинтриговал поклонников шоу. Судя по ролику, зрителей ждет много увлекательных сюжетных поворотов.

Так, 36-летняя Хлое Кардашьян и 29-летний Тристан Томпсон намекнули, что думают о втором ребенке и не исключают возможности обратиться к помощи суррогатной матери. Правда, судя по всему, Хлое пока не совсем уверена в этой идее.

Вы доверяете суррогатной матери своего будущего ребенка, и это довольно пугающе,

— говорит она в видео.

Впрочем, эта реплика монтируется с кадром, на котором она держит медицинский шприц.

Напомним, что у Хлое и Тристана уже есть двухлетняя дочь Тру Томпсон. А недавно звезда реалити-шоу намекнула и на помолвку с Тристаном. В 2018 году, когда Хлое была беременна, стало известно о неверности Томпсона. Спустя год влюбленные расстались, но в итоге дали своим отношениям второй шанс.

Семейный статус, возможно, изменится и у 41-летней Кортни Кардашьян: в ролике Крис Дженнер спрашивает у своей дочери, может ли она представить себе, что выходит замуж за 37-летнего Скотта Дисика. В это время сам Скотт говорит: «Я подумываю сделать предложение», а затем признается в любви Кортни. Впрочем, не исключено, что создатели шоу лишь играют с симпатией зрителей к этой паре, ведь отношения Кортни и Скотта в последнее время выглядят весьма запутанными.

Пару недель назад Кортни опубликовала фото со своим новым возлюбленным, 45-летним Трэвисом Баркером. Лиц на снимке не было видно, но подписчики опознали руку Трэвиса по татуировкам. Ну а Скотт на День святого Валентина подтвердил свой роман с 19-летней Амелией Грей Хемлин. Напомним, что у Кортни и Скотта есть трое общих детей: 11-летний Мейсон, восьмилетняя Пенелопа и шестилетний Рейн. Интересно, что в прошлой серии Скотт признался, что готов жениться на матери своих детей «прямо сейчас».

Ну и, конечно, поклонники ждут, что в новом сезоне они узнают и новые подробности развода 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста. В трейлер вошли кадры с рыдающей Ким.

Я чувствую себя неудачницей,

— сквозь слезы признается на кадрах Ким.

Многие сразу же заключили, что речь в этом отрывке идет о переживаниях Кардашьян из-за развода. Напомним, слухи о расставании влиятельной пары ходили давно, но лишь в конце февраля официально стало известно, что Ким подала на развод.