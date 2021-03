Геологи реконструировали историю разделения Антарктиды и Южной Америки

История

Ученые реконструировали тектоническую историю литосферы в регионе южноатлантического моря Скоша. На основе комплекса геофизических и геологических данных исследователи смоделировали образование литосферной плиты Скоша между Антарктической и Южно-Американской плитами. Отделение Южной Америки от Антарктиды и расширение океанского дна в районе пролива Дрейка стало последним этапом формирования холодного Антарктического циркумполярного течения — одного из факторов глобального похолодания, начавшегося около 50 миллионов лет назад. Об этом сообщает статья в журнале Earth-Science Reviews. Море Скоша расположено на юге Атлантического океана и ограничено архипелагом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами. Западная часть моря Скоша сообщается с Тихим океаном через пролив Дрейка. Котловина моря образована плитой Скоша и двумя микроплитами — Сандвичевой и Шетландской. На севере и на востоке эта котловина граничит с Южно-Американской плитой, на юге и на западе — с Антарктической. География моря Скоша. CSS ― Центральное море Скоша; DoB ― бассейн Дове; ESS ― Восточное море Скоша; FT ― Фолклендский желоб; FPB ― бассейн Фолклендского плато; JaB ― бассейн Джейн; PoB ― бассейн Пауэлл; PrB ― бассейн Протектор; ScB ― бассейн Скан; WSS = Западное море Скоша. BaP ― плато Баркер; BB ― банка Брюса; BuB ― банка Бердвуд; CD ― Кордильеры Дарвина; DaB ― банка Дэвис; DB ― банка Дискавери; JB ― банка Джейн; FKI ― Фолклендские острова; MBE ― банка Мориса Юинга; MFTB ― складчатый пояс Магальянес; PB ― банка Пири; RVB ― бассейн Рокас-Вердес; SFZ ― зона разломов Шеклтона; SSA ― Южная Сандвичева дуга; SST ― Южный Сандвичев желоб; TR ― поднятие Террор Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Плита Скоша образовалась в результате взаимодействия Африки, Южной Америки и Антарктиды — остатков мегаконтинента Гондвана, распад которого начался в конце раннеюрской эпохи, 190–180 миллионов лет назад. В настоящее время Южная Америка, плита Скоша и Антарктида перемещаются приблизительно в одном направлении, но с разными скоростями, поэтому с севера и с юга плита Скоша ограничена трансформными разломами (хребты Северный и Южный Скоша). Западная ее граница, проходящая под проливом Дрейка, отличается сложной структурой с переходом от зоны субдукции в северной части к зоне разломов Шеклтона и молодой Шетландской микроплите у оконечности Антарктического полуострова. Восточная часть морской котловины образована спрединговой зоной между плитой Скоша и Сандвичевой микроплитой, на которой субдукция Южноамериканской плиты сформировала дугу Южных Сандвичевых островов. Тектоническая карта региона моря Скоша. Активные границы плит обозначены красными линиями. Серым цветом выделены бывшие границы плит региона моря Скоша. Черные стрелки представляют движения плит относительно мантии за последние 5 млн лет. ESR ― хребет Восточный Скоша; MBL ― Земля Мэри Берд; MFFZ ― зона разлома Магальянес-Фаньяно; NSR ― хребет Северный Скоша; SG ― Южная Георгия; SSP ― Южная многослойная плита; SSR ― хребет Южный Скоша; SSSZ ― Южная Сандвичева зона субдукции; TdF ― Огненная Земля Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Группа исследователей из Утрехтского университета во главе с Сюзанной ван де Лагемат (Suzanna H.A. van de Lagemaat) реконструировала кинематику литосферных плит в районе моря Скоша на протяжении последних 182 миллионов лет, то есть со времени, когда фиксируются первые признаки распада Гондванского мегаконтинента. Ученые обработали результаты геофизических и геологических исследований Антарктического полуострова, Огненной Земли, островов, окаймляющих котловину моря Скоша, и пород океанского дна. Карта линий морских магнитных аномалий морей Скоша и Уэдделла. Изохроны окрашены в зависимости от возраста Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Основой для кинематической модели послужили палеомагнитные измерения, дающие возможность установить положение отдельных блоков континентальной литосферы в различное время, а также определить возраст и направление движения океанической коры по полосовым магнитным аномалиям. Для уточнения реконструкции ученые использовали данные гравиметрических измерений, сейсмического зондирования, изучения морфологии дна и геохимического анализа пород в кернах, отобранных в различных участках моря Скоша. Реконструкции тектонической обстановки 182, 154, 140 и 110 миллионов лет назад в фиксированной системе отсчета Восточной Антарктиды. Темно-зеленые области ― континенты в рамках современной береговой линии, темно-серые области ― растянутая и переходная континентальная кора. Красные линии ― активные границы плит, красные стрелки ― движения на активных границах плит, темно-синие линии ― морские магнитные аномалии Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Реконструкции тектонической обстановки 80, 66, 50 и 36 миллионов лет назад в фиксированной системе отсчета Восточной Антарктиды. Темно-зеленые области ― континенты в рамках современной береговой линии, темно-серые области ― растянутая и переходная континентальная кора. Красные линии ― активные границы плит, красные стрелки ― движения на активных границах плит, темно-синие линии ― морские магнитные аномалии Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Реконструкции тектонической обстановки 26 и 15 миллионов лет назад в фиксированной системе отсчета Восточной Антарктиды, а также современная обстановка. Темно-зеленые области ― континенты в рамках современной береговой линии, темно-серые области ― растянутая и переходная континентальная кора. Красные линии ― активные границы плит, красные стрелки ― движения на активных границах плит, темно-синие линии ― морские магнитные аномалии Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Реконструкция тектонических процессов в регионе показывает, как около 182 миллионов лет назад Восточная Гондвана (Антарктида, Австралия, Индия) начала отделяться от Западной Гондваны (Южная Америка, Африка). В последующие 20 миллионов лет в Западной Гондване также начались процессы разделения. Сначала открылся океанский бассейн между Антарктидой и Африкой, затем, около 140 миллионов лет назад — между Антарктидой и Южной Америкой. Этот бассейн (Рокас-Вердес) существовал на протяжении 30 миллионов лет и достигал ширины 250 километров, но исчез, когда континенты временно воссоединились. Эволюция плиты Скоша в период 85–59 миллионов лет назад. Темные оттенки ― континентальная кора, светлые ― океаническая кора: желтый ― Южно-Американская плита (SAM); синий ― Антарктическая плита (AP); зеленый ― плита Скоша; серый ― тихоокеанские плиты. Горизонтальная штриховка: континентальная кора, происходящая из Южно-Американской плиты; вертикальная штриховка: континентальная кора, происходящая из Антарктической плиты. Белые и черные стрелки ― абсолютное движение Южно-Американской и Антарктической плит соответственно Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Эволюция плиты Скоша в период от 59 миллионов лет назад до настоящего времени. Темные оттенки ― континентальная кора, светлые ― океаническая кора: желтый ― Южно-Американская плита (SAM); синий ― Антарктическая плита (AP); зеленый ― плита Скоша; серый ― тихоокеанские плиты. Горизонтальная штриховка: континентальная кора, происходящая из Южно-Американской плиты; вертикальная штриховка: континентальная кора, происходящая из Антарктической плиты. Белые и черные стрелки ― абсолютное движение Южно-Американской и Антарктической плит соответственно Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Новая фаза разделения началась примерно 80 миллионов лет назад, когда Южно-Американская плита стала смещаться к западу относительно Антарктической. В это же время в области континентального моста между Антарктидой и Южной Америкой открылась зона субдукции и возникла система разломов, образовавшая новую плиту, которая включила в себя часть южноамериканской литосферы. Это произошло за счет отслоения континентальной коры Южной Америки и переноса ее на плиту Скоша. Остатки этого участка коры — современные поднятия Пири, Брюса и Дискавери в море Скоша, Северный хребет и острова Южная Георгия. Расслоение и перенос части южноамериканской литосферы на плиту Скоша Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Около 50 миллионов лет назад открылся пролив Дрейка, и примерно в это же время между Антарктидой и Австралией образовался Тасманский проход, и южный материк оказался изолированным от остальных континентальных блоков. Это создало условия для формирования вокруг Антарктиды замкнутого потока холодных океанских вод. Хронологически полное отделение Антарктиды совпадает с началом устойчивого глобального похолодания. Считается, что оно стало результатом действия ряда факторов, вызвавших общее снижение уровня углекислоты в атмосфере (изменения режима выветривания, скорости накопления морских карбонатных осадков). Крупные палеогеографические изменения, повлиявшие на характер циркуляции в океане, также должны были сыграть роль в развитии климатической ситуации. Кинематическая реконструкция региона моря Скоша от 80 до 34 миллионов лет назад в мантийной системе отсчета. A–H: основные границы плит, современные береговые линии и континентальные блоки, а A’–H’ ― положение Огненной Земли и Южного Сандвичевого желоба относительно мантии Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Кинематическая реконструкция региона моря Скоша от 26 миллионов лет назад до настоящего времени в мантийной системе отсчета. A–H: основные границы плит, современные береговые линии и континентальные блоки, а A’–H’ ― положение Огненной Земли и Южного Сандвичевого желоба относительно мантии Suzanna H.A. van de Lagemaat et al. / Earth-Science Reviews, 2021 Однако связь Атлантики с Тихим океаном долгое время (не менее 15 миллионов лет) оставалась нестабильной из-за узости пролива Дрейка и присутствия в его районе островов, затруднявших развитие холодного течения. Это сказалось на темпах похолодания в антарктическом регионе. Лишь после расширения плиты Скоша около 30–25 миллионов лет назад зона пролива стала достаточно широкой для установления мощного циркумполярного течения, изолировавшего Антарктиду от теплых вод низких широт, и на материке начал разрастаться ледниковый щит. Сейчас в меридиональном направлении плита Скоша простирается примерно на 800 километров.