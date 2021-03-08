В США разработана революционная скоростная замена USB

Исследователи разработали систему, которая может передавать информацию в 10 раз быстрее, чем USB. Новое звено соединяет высокочастотные кремниевые чипы с полимерным очень тонким кабелем. Система может однажды повысить энергоэффективность центров обработки данных и облегчить нагрузку на спутники.

Потребность в оперативном обмене данными очевидна, особенно в эпоху удаленной работы, отметили ученые. «Мы наблюдаем взрыв обмена информацией между компьютерными чипами — из-за облачных вычислений, интернета, больших данных». Большинство из нас все еще пользуются медью как материалом, который присутствует в USB или HDMI кабелях. Этого недостаточно, особенно при работе с большими нагрузками.

«Нам нужно искать компромисс между количеством сжигаемой энергии и скоростью обмена информацией», — отмечают исследователи.

Новый вид соединения использует преимущества как медных, так и волоконно-оптических кабелей, одновременно устраняя их недостатки. Их провод изготовлен из полимера, поэтому он легче и потенциально дешевле в производстве, чем традиционные медные кабели. Эффективность нового соединения конкурирует с эффективностью волоконно-оптического кабеля, но имеет ключевое преимущество: совместимость с кремниевыми чипами.

Команда также спроектировала недорогие чипы для работы с полимерным кабелем. Новые устройства генерируют эти высокочастотные сигналы с достаточной мощностью для передачи данных . Это соединение от кремниевых чипов к кабелю означает, что общая система может быть изготовлена со стандартными, экономически эффективными методами.