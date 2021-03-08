В России будут сгонять военных и студентов строить «новый БАМ». Пока предполагается студентов завозить «добровольно-принудительно», мотивируя получением диплома или наббавками к стипендии. А вот военным придется вкалывать по полной — отвертеться от новых «строек века» советского образца не получится.

РЖД прорабатывают с Минобороны вопрос привлечения трудовых ресурсов для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Об этом сообщил в субботу на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области глава компании Олег Белозеров.

«Мы этот вопрос с Минобороны проработали, у нас есть совместный протокол между моим первым заместителем и первым заместителем министра обороны. Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах. Там необходимо выработать систему взаимоотношений, поскольку военные могут работать только по специальным договорным условиям. Я уверен, что мы этот вопрос решим», — сказал он.

Ранее Белозеров уже сообщал о том, что военные строители могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали, стороны вели переговоры.

Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Труд солдат нужен РЖД на фоне ухудшения ситуации с корпоративными финансами.В результате кризиса собственные инвестиционные возможности РЖД в 2020-2021 гг. снизились на 550 млрд рублей, потери до 2025 г. оцениваются в 1,1 трлн рублей, сообщил Белозеров.