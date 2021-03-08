В Мьянме проходит национальная забастовка, убиты трое

По меньшей мере трое демонстрантов были убиты в понедельник в Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота, совершенного 1 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, двое мужчин скончались от огнестрельных ранений в голову в северном городе Мьичина. Свидетели заявили, что они принимали участие в акции протеста, когда полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем несколько человек были ранены выстрелами из соседних зданий.

Также по меньшей мере один человек был убит и двое ранены во время акции протеста в городе Фиар-Пон в дельте реки Иравади.

По данным ООН, полиция и военные с 1 февраля убили более 50 человек, чтобы подавить ежедневные демонстрации и забастовки.

Агентство передает, что в понедельник демонстранты собрались в Янгоне, а также во втором по величине городе Мандалае и нескольких других городах.

Ранее девять профсоюзов, охватывающих такие секторы, как строительство, сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность, призвали «весь народ Мьянмы» прекратить работу. В понедельник, отмечает агентство, в Янгоне было открыто лишь несколько небольших кафе. Все торговые центры были закрыты, также остановили работу крупные предприятия.