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В Крыму не осталось воды и уже не появится

Пересохший Инкерманский карьер под Севастополем

Катастрофический дефицит пресной воды в последние месяцы остается самой острой проблемой для жителей аннексированного Россией Крыма. Нехватка водных ресурсов после перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала усугубилась из-за прошлогодней засухи. Водохранилища опустели, и даже обильные осадки осенью и зимой не смогли выправить ситуацию. Из кранов по-прежнему течет ржавая вода с неприятным запахом. Ее дают строго по графику.

В преддверии курортного сезона в Крыму остается нерешенным самый главный вопрос: где взять воду? Имеющихся запасов не хватает даже для местных жителей, не то что туристов. По данным крымских синоптиков, к началу февраля 2021 года в водохранилищах естественного стока на полуострове оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов – в 2,5 раза больше.

8 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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