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Американка рассказала, как работала у российских государственных пропагандистов Реклама будущего – спам 2.0 или двигатель прогресса? » В Крыму не осталось воды и уже не появится Катастрофический дефицит пресной воды в последние месяцы остается самой острой проблемой для жителей аннексированного Россией Крыма. Нехватка водных ресурсов после перекрытия в 2014 году Северо-Крымского канала усугубилась из-за прошлогодней засухи. Водохранилища опустели, и даже обильные осадки осенью и зимой не смогли выправить ситуацию. Из кранов по-прежнему течет ржавая вода с неприятным запахом. Ее дают строго по графику. В преддверии курортного сезона в Крыму остается нерешенным самый главный вопрос: где взять воду? Имеющихся запасов не хватает даже для местных жителей, не то что туристов. По данным крымских синоптиков, к началу февраля 2021 года в водохранилищах естественного стока на полуострове оставалось всего лишь 36 миллионов кубометров воды, тогда как годом ранее было 85 миллионов – в 2,5 раза больше. Меры, которые принимает оккупационная администрация полуострова, зримых результатов не приносят. Еще в конце прошлого лета в столице Крыма и в Бахчисарайском районе ввели график подачи воды в жилые дома: по три часа утром и вечером. Подобные меры позже распространились и на Большую Ялту, Большую Алушту и Белогорский район. При этом вода, которой обеспечивали крымчан, была малопригодна для использования. Жители Симферополя жаловались на то , что из кранов течет грязная жижа. Ее даже прозвали «крымский квас». С тех пор ситуация в лучшую сторону не изменилась. «[С водоснабжением] все так же, без изменений. В кранах воды не больше, но и не меньше. Подача воды по графику – в большинстве районов крымской столицы, народ торопится домой по вечерам, чтобы успеть до девяти помыться, приготовить пищу и т. д. Воду могут отрубить на полчаса, на час раньше, могут чуть продлить – каждый день это лотерея. Качество оставляет желать лучшего: ржавчина, муть и несвежий запах – частые спутники. Удивление и негодование притупляется», – рассказывает общественный активист из Симферополя Алексей Ефремов.