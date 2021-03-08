Умер знаменитый пианист Дмитрий Башкиров

Народный артист, пианист и педагог Дмитрий Башкиров умер 7 марта в возрасте 89 лет, сообщил музыкант Лев Маркиз.

«Сегодня скончался в возрасте 89 лет один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», — написал он на своей странице в Facebook.

Дмитрий Башкиров родился 1 ноября 1931 года в Тбилиси, где окончил музыкальную школу. В 1950-х уехал на учебу в Москву, преподавал в Московской консерватории с 1957 года. Был блестящим пианистом, лауреатом многих конкурсов.

В 1980–1988 годах был вынужденный перерыв в международной концертной деятельности, связанный с запретом властей СССР на его выезды за рубеж из-за эмиграции дочери Елены, которая вышла замуж за Гидона Кремера и в 1978 году вместе с ним покинула СССР.

В конце 80-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.