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Россия ведет кампанию по подрыву доверия к вакцинам западных производителей

Российские разведывательные агентства развернули кампанию по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и других западных производителей, используя онлайн-издания, которые в последние месяцы ставят под сомнение разработку и безопасность вакцин, утверждает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, сотрудник Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, который отслеживает иностранные усилия по дезинформации, назвал четыре издания, которые, по его словам, служат прикрытием для российской разведки. На этих веб-сайтах, среди прочих ложных или вводящих в заблуждение утверждений, преувеличивался риск побочных эффектов вакцин, ставилась под сомнение их эффективность, и утверждалось, что США поспешили провести процедуру утверждения вакцины Pfizer.

«Мы можем сказать, что эти издания напрямую связаны с российскими разведывательными службами. Все они принадлежат иностранцам и находятся за пределами США. Они сильно различаются по охвату, тону, аудитории, но все они являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации», — заявил представитель Центра глобального взаимодействия о сайтах, стоящих за кампанией дезинформации.

«Помимо этого, российские государственные СМИ и правительственные аккаунты в Twitter предприняли открытые усилия, нацеленные на внушение озабоченности по поводу стоимости и безопасности вакцины Pfizer, что, по мнению экспертов вне правительства США, является попыткой содействовать продажам конкурирующей российской вакцины «Спутник V», — пишет газета.

 

8 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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